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Перш ніж радити Україні віддати території в обмін на членство в НАТО, варто самому так вчинити, – Кулеба

Голова МЗС відреагував на пропозиції віддати частину України в обмін на членство в Альянсі.

Перш ніж радити Україні віддати території в обмін на членство в НАТО, варто самому так вчинити, – Кулеба
Фото: EPA/UPG

Дмитро Кулеба порадив тим, хто пропонує Україні піти на територіальні поступки в обмін на членство в НАТО, спочатку самім вчинити так зі своїми територіями.

Про це міністр закордонних справ заявив під час спілкування з журналістами у штаб-квартирі НАТО в рамках засідання Ради Україна-НАТО.

"Нехай ці люди запропонують урядам своїх країн віддати території, віддати людей. І якщо ті країни на це погодяться, то я готовий вислухати їх аргументи", – зазначив Кулеба.

Він додав, що "легше радити іншим здатися і йти на поступки. Але перш ніж радити, варто спершу самому так вчинити".

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Нагадаємо, 28-29 листопада міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба перебуває з візитом у Брюсселі.

Метою візиту є мобілізація політичної та військової підтримки з боку держав-членів ЄС і НАТО, просування вступу нашої держави до обох блоків, зокрема, у контексті підготовки наступного засідання Європейської Ради в грудні. Також серед важливих завдань – інтеграція оборонних індустрій України та НАТО, пришвидшення виробництва та постачання зброї і боєприпасів для українських воїнів.

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