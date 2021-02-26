Пощёчина России. Чем завершились в Генассамблее ООН дебаты о Донбассе и Крыме
Пощёчина России. Чем завершились в Генассамблее ООН дебаты о Донбассе и Крыме
Постачальники газу назвали березневу ціну для споживачів (оновлено)
Постачальники газу назвали березневу ціну для споживачів (оновлено)
МВС хоче забрати будівлю в Інституту фізіології НАН, щоб розмістити там особовий склад (ДОКУМЕНТ)
МВС хоче забрати будівлю в Інституту фізіології НАН, щоб розмістити там особовий склад (ДОКУМЕНТ)
Колектив львівського телеканалу взбунтувався проти свого директора, причетного до запуску нового "каналу Медведчука"
Колектив львівського телеканалу взбунтувався проти свого директора, причетного до запуску нового "каналу Медведчука"
Польська комісія офіційно заявила, що літак Качинського був знищений вибухівкою
Польська комісія офіційно заявила, що літак Качинського був знищений вибухівкою
​Оксана Забужко: «Нема способу "оживити" національного класика, не читаючи його»
​Оксана Забужко: «Нема способу "оживити" національного класика, не читаючи його»
«Не вакцинуйтесь». Роздуми лікаря про смертельно небезпечні поради політиків
«Не вакцинуйтесь». Роздуми лікаря про смертельно небезпечні поради політиків
Щеплені і щасливі. Як в Україні розпочалася вакцинація від ковіду
Щеплені і щасливі. Як в Україні розпочалася вакцинація від ковіду
Зеленський завтра збирає нараду з Коболєвим та Вітренком
Зеленський завтра збирає нараду з Коболєвим та Вітренком
ГоловнаПолітика

Зеленський подякував Байдену за позицію щодо Криму

"Українці високо цінують підтримку США".

Зеленський подякував Байдену за позицію щодо Криму
Фото: facebook/Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський увечері 26 лютого подякував американському президентові Джо Байдену за підтримку України і незгоду з окупацією Росією Криму.

"Вдячний Джо Байдену за сильний меседж: Крим - це Україна! Ось для чого потрібне справжнє стратегічне партнерство. Українці високо цінують підтримку США: від територіальної цілісності до зміцнення обороноздатності і проведення реформ", - написав Зеленський у Twitter.

Раніше президент США Джо Байден в заяві, присвяченій річниці російського вторгнення до Криму сказав, що Вашингтон ніколи не погодиться з анексією Росією українського Криму сім років тому.

"У цю похмуру річницю ми підтверджуємо просту істину: Крим - це Україна", - заявив Джо Байден.

Нагадаємо, що 26 лютого 2014 року у Сімферополі відбувся організований Меджлісом кримськотатарського народу масовий мітинг під будівлею кримського парламенту проти спроб відділити Крим від України. 

Інтервенція Росії до Криму розгорнулася 20 лютого. У ніч на 27 лютого російський спецназ у формі без розпізнавальних знаків захопив будівлю Верховної Ради Криму.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також