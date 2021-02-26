Зеленський подякував Байдену за позицію щодо Криму

Президент України Володимир Зеленський увечері 26 лютого подякував американському президентові Джо Байдену за підтримку України і незгоду з окупацією Росією Криму.

"Вдячний Джо Байдену за сильний меседж: Крим - це Україна! Ось для чого потрібне справжнє стратегічне партнерство. Українці високо цінують підтримку США: від територіальної цілісності до зміцнення обороноздатності і проведення реформ", - написав Зеленський у Twitter.

Grateful to @POTUS for a strong message: #Crimea is #Ukraine! That’s what a real strategic partnership is for. Ukrainians highly value the #US support: from territorial integrity to strengthening defense capabilities & implementing reforms. United we stand - divided we fall — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2021

Раніше президент США Джо Байден в заяві, присвяченій річниці російського вторгнення до Криму сказав, що Вашингтон ніколи не погодиться з анексією Росією українського Криму сім років тому.

"У цю похмуру річницю ми підтверджуємо просту істину: Крим - це Україна", - заявив Джо Байден.

Нагадаємо, що 26 лютого 2014 року у Сімферополі відбувся організований Меджлісом кримськотатарського народу масовий мітинг під будівлею кримського парламенту проти спроб відділити Крим від України.

Інтервенція Росії до Криму розгорнулася 20 лютого. У ніч на 27 лютого російський спецназ у формі без розпізнавальних знаків захопив будівлю Верховної Ради Криму.