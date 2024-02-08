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У Києві внаслідок вибуху невідомого предмета загинув юнак, - ДСНС

Рятувальники евакуювали 100 мешканців будинку, де стався вибух.

У Києві внаслідок вибуху невідомого предмета загинув юнак, - ДСНС
Фото: ДСНС

У Києві загинула людина внаслідок вибуху невідомого предмета, мешканців під'їзду будинку, де стався вибух, евакуювали.

Про це повідомило Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Києві.

"7 лютого о 23:24 надійшло повідомлення про пожежу на вул. Симиренка. Внаслідок вибуху невідомого предмету у квартирі сталося пошкодження балкона з загорянням у квартирі", - йдеться в повідомленні.

Пожежу було ліквідовано о 00:58, 8 лютого, але під час пожежі виявлено тіло юнака.

"100 мешканців під'їзду евакуйовано на безпечну відстань. Причину пожежі встановлюватимуть правоохоронці", - зазначили в ДСНС.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Нагадаємо, 30 січня в Києві  чоловік отримав 10 років тюрми за те, що кинув гранату в групу молодих людей у парку Кіото. Подія сталася у квітні 2018 року.

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