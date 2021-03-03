Венедіктова подала до суду на Яніну Соколову та гостя її передачі

Справа стосується інтерв‘ю "таємного агента НАБУ", в якому йде мова про $6 млн хабара за закриття справи Злочевського.

Генпрокурор Ірина Венедіктова подала до суду на журналіста Яніну Соколову через інтерв‘ю "таємного агента НАБУ" Євгена Шевченка.

Про це Соколова повідомила у фейсбуці.

Журналіст також оприлюднила відомості про справу. Вона зазначена як співвідповідач разом із Шевченком та "ТОВ "ТРК "Інтеррадіо". Позивачем зазначена Ірина Венедіктова.

За словами Соколової, справа стосується інтерв‘ю Шевченка для програми "Соромно", в якому йде мова про $6 млн хабара за закриття справи проти ексміністра екології Миколи Злочевського.

За словами Шевченка, Венедіктова намагається цю справу "загасити".

Нагадаємо, 12 червня минулого року керівництву НАБУ і САП намагалися передати 5 млн доларів за закриття кримінальної справи проти Злочевського. Це мало стати подарунком до дня народження Злочевського. Ще 1 мільйон знайшли в автомобілі податківця, що був призначений йому як посереднику.

НАБУ також заявляло про "безпрецедентний опір" з боку Офісу генпрокурора та Печерського суду у справі Злочевського.

Справа стосується можливої причетності ексміністра до заволодіння коштами стабілізаційного кредиту Національного банку, виданого Реал Банку (контролювався "сім'єю" Януковича), і їх легалізації. У цій справі повідомили про підозру кільком особам, у тому числі колишньому міністру.

Було затримано першого заступника начальника ГУ ДПС у Києві Миколу Ілляшенка (він був посередником, за послуги нібито мав отримати 1 млн доларів); одного з керівників групи компаній, афілійованої зі Злочевським, Андрія Кічу; і довірену особу Злочевського, колишню керівницю одного з департаментів ДПС України Олену Мазурову. Усіх трьох заарештували. Ілляшенка - з заставою 84,08 млн гривень, Кічу - із заставою 40,36 млн гривень, Мазурову - із заставою 120,02 млн гривень. 17 червня один з фігурантів справи про хабар за закриття справи Злочевського вийшов на волю під заставу 40 млн гривень.

Злочевський займав посаду міністра екології та природних ресурсів в уряді прем'єр-міністра України Миколи Азарова з липня 2010 року по квітень 2012 року. Наприкінці 2014 року він залишив Україну, а на початку 2015 року стало відомо, що Генпрокуратура оголосила його в розшук за підозрою в незаконному збагаченні (ч. 3 ст. 368-2 КК).

1 лютого 2018 року з'явилася інформація, що Злочевський повернувся в Україну.