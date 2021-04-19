Окупанти вісім разів відкривали вогонь на Донбасі

Один військовий загинув, ще один отримав поранення.

Протягом минулої доби, 18 квітня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

Зокрема, неподалік селища Водяне, що на Донеччині, противник відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру та автоматичних станкових гранатометів.

У передмісті Старогнатівки, Пісків, Катеринівки та Авдіївки ворог здійснив обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Поблизу населеного пункту Широкине російські окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Внаслідок ворожого вогню один український захисник отримав поранення не сумісні з життям, ще один військовослужбовець отримав осколкове поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу.

На обстріли противника ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7 годину ранку, 19 квітня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано три порушення режиму припинення вогню. Так, неподалік селища Південне ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру, протитанкових ракетних комплексів та зенітних установок. Біля Майорська російські окупанти здійснили обстріл з мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Зайцеве ворог здійснив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2. Бойових втрат серед наших захисників за поточну добу немає.

Нагадаємо, протягом суботи, 17 квітня на Донбасі у зоні бойових дій було зафіксовано 17 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації. У неділю окупанти 5 разів порушили "тишу" на Донбасі.