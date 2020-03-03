В Крыму правозащитника Машарипова приговорили к принудительному психиатрическому лечению

Оккупационный суд в Ялте приговорил крымского правозащитника Юнуса Машарипова к принудительному стационарному лечении в психиатрическом учреждении с интенсивным наблюдением. Подсудимый настаивал, что является гражданином Украины, и просил отправить его в лечебное учреждение на материковой Украине.

До вступления приговора в силу он будет в СИЗО, пишет "Крымский процесс". Адвокат подсудимого Алексей Ладин будет обжаловать решение.

Ладин заявил, что есть ряд доказательств, указывающих на непричастность Машарипова к инкриминируемому ему преступлению - подготовке поджога леса с целью дестабилизации обстановки и хранении взрывчатых веществ.

"В частности, протокол осмотра местности и поведение сотрудников, которые не принимали никаких мер безопасности при обнаружении взрывных устройств. При этом у сотрудников ФСБ были все возможности эти предметы положить туда, где их нашли. Указывает на это и насильственное изъятие биологических образцов подсудимого, которые потом были найдены на взрывных устройствах. При этом такие действия без присутствия адвоката существенно нарушили право на защиту подсудимого", - отметили в журналисты.

Напомним, в январе Машарипов заявлял о пытках, которые к нему применяли сотрудники ФСБ.

Подконтрольный России Ялтинский городской суд 16 декабря 2019 года начал повторное рассмотрение по существу уголовного дела в отношении правозащитника Юнуса Машарипова, обвиняемого российской ФСБ в незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ.

Машарипова задержали и арестовали в сентябре 2017 года. По словам правозащитника, сотрудники ФСБ России били его и пытали током, поэтому ему пришлось оговорить себя. Он рассказывал, что с 2014 года занимался правозащитной деятельностью, "сообщая организациям о нарушениях прав детей, пенсионеров".