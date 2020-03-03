Як я пояснюю Сергію Сивохо, що поразка росіян в Сирії - це добре
Як я пояснюю Сергію Сивохо, що поразка росіян в Сирії - це добре
"Укравтодор" подписал контракт с Onur на строительство моста в Запорожье
"Укравтодор" подписал контракт с Onur на строительство моста в Запорожье
Стал известен возможный состав будущего правительства Шмыгаля
Стал известен возможный состав будущего правительства Шмыгаля
Самые модные платья сезона весна-лето 2020
Самые модные платья сезона весна-лето 2020
Минздрав: в Украине сейчас четыре подозрения на коронавирус
Минздрав: в Украине сейчас четыре подозрения на коронавирус
Конституционный суд признал неконституционным право Кабмина ограничивать льготы ветеранам
Конституционный суд признал неконституционным право Кабмина ограничивать льготы ветеранам
(Пере)загрузка
(Пере)загрузка
Фигуристка Оксана Баюл окончательно проиграла дело против Украины на $50 млн
Фигуристка Оксана Баюл окончательно проиграла дело против Украины на $50 млн
В Украине зарегистрировали первый случай коронавируса
В Украине зарегистрировали первый случай коронавируса
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Крыму правозащитника Машарипова приговорили к принудительному психиатрическому лечению

Подсудимый попросил отправить его на лечение на материковую Украину. 

В Крыму правозащитника Машарипова приговорили к принудительному психиатрическому лечению
Юнус Машарипов
Фото: investigator.org.ua

Оккупационный суд в Ялте приговорил крымского правозащитника Юнуса Машарипова к принудительному стационарному лечении в психиатрическом учреждении с интенсивным наблюдением. Подсудимый настаивал, что является гражданином Украины, и просил отправить его в лечебное учреждение на материковой Украине. 

До вступления приговора в силу он будет в СИЗО, пишет "Крымский процесс". Адвокат подсудимого Алексей Ладин будет обжаловать решение.

Ладин заявил, что есть ряд доказательств, указывающих на непричастность Машарипова к инкриминируемому ему преступлению - подготовке поджога леса с целью дестабилизации обстановки и хранении взрывчатых веществ. 

"В частности, протокол осмотра местности и поведение сотрудников, которые не принимали никаких мер безопасности при обнаружении взрывных устройств. При этом у сотрудников ФСБ были все возможности эти предметы положить туда, где их нашли. Указывает на это и насильственное изъятие биологических образцов подсудимого, которые потом были найдены на взрывных устройствах. При этом такие действия без присутствия адвоката существенно нарушили право на защиту подсудимого", - отметили в журналисты.

Напомним, в январе Машарипов заявлял о пытках, которые к нему применяли сотрудники ФСБ. 

Подконтрольный России Ялтинский городской суд 16 декабря 2019 года начал повторное рассмотрение по существу уголовного дела в отношении правозащитника Юнуса Машарипова, обвиняемого российской ФСБ в незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ.

Машарипова задержали и арестовали в сентябре 2017 года. По словам правозащитника, сотрудники ФСБ России били его и пытали током, поэтому ему пришлось оговорить себя. Он рассказывал, что с 2014 года занимался правозащитной деятельностью, "сообщая организациям о нарушениях прав детей, пенсионеров". 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы:
Новости по теме:

Читайте также