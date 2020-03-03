Служба безопасности Украины сообщила о подозрении одному из священников в Ровенской области. По данным следствия, он занимался торговлей оружием (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса).
Об этом говорится на сайте СБУ.
Настоятель храма в 2015-2018 годах неоднократно выезжал в зону боевых действий на Донбассе и, по данным СБУ, привозил оттуда оружие для продажи на территории Ровно. Священнослужитель реализовывал оружие методом закладки в подвалах многоэтажек и промышленных районах города.
В ходе следственных действий задокументировали несколько фактов продажи ручного противотанкового гранатомета, семи гранат с запалами и 800 граммов тротила. Все это священник продавал за 40 тысяч гривен.
СБУ отмечает, что священника раньше уже судили за торговлю оружием.
К какой церкви он принадлежит, в сообщении не указано.