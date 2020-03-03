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ГлавнаяОбществоПроисшествия

Ровенский священник второй раз попался на торговле оружием

Ему вменяют попытку продать гранатомет, гранаты и тротил.

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении одному из священников в Ровенской области. По данным следствия, он занимался торговлей оружием (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса).

Об этом говорится на сайте СБУ.

Настоятель храма в 2015-2018 годах неоднократно выезжал в зону боевых действий на Донбассе и, по данным СБУ, привозил оттуда оружие для продажи на территории Ровно. Священнослужитель реализовывал оружие методом закладки в подвалах многоэтажек и промышленных районах города.

Фото: ssu.gov.ua

В ходе следственных действий задокументировали несколько фактов продажи ручного противотанкового гранатомета, семи гранат с запалами и 800 граммов тротила. Все это священник продавал за 40 тысяч гривен.

Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua

СБУ отмечает, что священника раньше уже судили за торговлю оружием.

К какой церкви он принадлежит, в сообщении не указано.

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