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В оккупированном Севастополе разыскивают женщину, сбежавшую из-под карантина по коронавирусу

Она покинула инфекционную больницу.

В оккупированном Севастополе разыскивают женщину, сбежавшую из-под карантина по коронавирусу
Фото: EPA/UPG

В оккупированном Севастополе женщина сбежала из-под карантина по коронавирусу. Ее объявили в розыск. Об этом пишет Интерфакс.

Руководитель "управления" Роспотребнадзора в Крыму Наталья Пеньковская уточнила, что на это есть соответствующее решение суда.

У пациентки не было лабораторного подтверждения диагноза "коронавирус", она "должна была пройти весь комплекс мероприятий и провести необходимое количество лабораторных исследований".

Ранее подобные случаи произошли в России. В феврале из-под карантина в Петербурге сбежали четыре человека. Двое из них вернулись в больницу добровольно, в отношении еще двоих решение о принудительной госпитализации принимал суд.

Напомним, 15 февраля Китай ввел смертную казнь за сокрытие симптомов коронавируса. Также власти запретили больным с температурой или кашлем путешествовать по стране.

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