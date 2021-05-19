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Хостинг-провайдер Cityhost.ua впровадив можливість розміщення сайтів у Фінляндії

Український хостинг-провайдер Cityhost.ua, який є й реєстратором доменних імен, запровадив можливість розміщувати сайти на серверах у Фінляндії. Компанія відмічає, що ці хостинг-сервери функціонують за новою технологією. Їх особливістю є наявність NVMe дисків, що забезпечують значно більшу продуктивність роботи, а, також, зменшують час їх завантаження в порівнянні з SSD дисками, які використовували раніше.

"Cityhost займається розміщенням сайтів та інших інтернет-проектів понад 15 років. Донедавна, сервери компанії були встановлені лише в Німеччині та Україні. Однак, в квітні цього року був запущений перший хостинговий сервер у Фінляндії. Це дає можливість клієнтам вибирати найбільш вигідне для себе розташування. На фінських серверах ми також тестуємо нову технологію з використанням NVMe дисків, що забезпечує надшвидке завантаження сайтів. При хороших результатах, ми встановимо їх і на серверах в Україні та Німеччині", - зазначив Олег Рівтін, директор з маркетингу Cityhost.ua.

Хостинг – послуга яка забезпечує роботу сайтів

Хостинг для сайту є послугою з розміщення файлів інтернет-проекту в мережі. Купивши таку послугу, клієнт отримує спеціальне місце на сервері, куди й завантажуються всі файли сайту. Такий сервер розташовується у спеціальних дата-центрах. Обладнання має системи безперебійного живлення, а, також, високошвидкісні канали для доступу в мережу інтернет. Сервери хостингу фактично відповідають за завантаження сайтів для користувачів.

Основними видами послуг хостингу є:

  1. Хмарній,

  2. Віртуальний,

  3. Виділений сервер,

  4. Віртуальній сервер (VDS).

Кожен з цих видів відрізняється типом взаємодії між клієнтом та провайдером і своєю продуктивністю. Більшість сайтів в мережі інтернет використовує звичайний віртуальний хостинг. Але з часом та розвитком сайту, зростанням його потреб, сайти можуть переносити на віртуальній, а згодом і на виділений сервер у разі необхідності більших ресурсів або гнучких налаштувань.

Важливою відмінністю виділеного або віртуального сервера є можливість інсталювання нестандартного ПЗ та гнучкого налаштування під потреби конкретних проектів. В цю категорію попадають ресурсоємні сайти, різні бухгалтерські програми, інструменті для IP-телефонії, CRM-систем.

Віртуальний хостинг є масовою послугою. Це призводить до того, що конфігурація сервера, його програмне забезпечення відповідає потребам більшості клієнтів, які розміщують на ньому сайти. У зв'язку з цим, конфігурації сервера під конкретній проект є неможливою.

NVMe – новий тип дисків, з більшою швидкістю завантаження даних

Сучасні NVMe диски є новим видом накопичувачів дискового типу, які монтуються на сервери. Їх основним плюсом є значний приріст в швидкості завантаження та зчитування інформації. За рахунок цього, сайти завантажуються швидше, оскільки завантаження сайту є фактично завантаженням інформації з диску. Отже, швидкість завантаження сайту напряму залежить від типів дискових накопичувачів, які використовують у серверах. Експерти зазначають, що досліди NVMe дисків показали приріст швидкості зчитування даних у 4 рази в порівнянні з SSD дисками. Зазвичай на хостинг серверах використовуються саме SSD диски, але останнім часом технологія NVMe починає використовуватись все частіше.

Про компанію Cityhost.ua

Хостинг-провайдер Cityhost.ua почав працювати в 2005 році. Організація пропонує своїм клієнтам усі необхідні послуги для розміщення та підтримки інтернет-проектів будь-якої складності.

Серед послуг компанії зокрема:

  • реєстрація доменів;

  • віртуальний хостинг;

  • оренда віртуальних або виділених серверів.

Головний офіс Cityhost знаходиться у столиці України місті Києві. Основні сервери та робочі потужності знаходяться на території України, Німеччини, Фінляндії. Провайдер має акредитацію на офіційну реєстрацію доменів UA. Реєстрація імен у міжнародних зонах провадиться за підтримки міжнародних партнерів. Портал IT рейтинг України відніс компанію в ТОП-10 провайдерів послуг хостингу в Україні. Замовити послуги можна на сайті: https://cityhost.ua/uk.

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