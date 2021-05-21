Кабмін оголосив конкурс на посади чотирьох членів наглядової ради "Нафтогазу"

Кабінет Міністрів України оголосив із 1 червня 2021 року конкурс з відбору чотирьох незалежних членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України".

Відповідне рішення закріплено розпорядженням №494-р від 19 травня 2021 року, передає "Інтерфакс-Україна".

Цією самою постановою Кабмін обрав на новий термін до одного року трьох незалежних членів наглядової ради: Клер Споттісвуд (Велика Британія), Бруно Лескуа (Франція) і Людо Ван дер Хейдена (Бельгія), а також двох представників держави: Наталію Бойко і Юлію Ковалів.

Окрім того, достроково припинено повноваження члена наглядової ради від держави - Роберта Бенша.

Учора прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Кабмін переобрав п’ятьох членів наглядової ради "Нафтогазу" терміном до року. Ще один її незалежний член буде призначений після консультацій з міжнародними партнерами України.

Нагадаємо, відповідно до корпоративних процедур "Нафтогазу", з 14 травня набуло чинності припинення повноважень п’яти з шести членів Наглядової ради - Клер Споттісвуд, Бруно Лескуа, Людо Ван дер Хейдена, Юлії Ковалів та Наталії Бойко, які оголосили про свою відставку 30 квітня. За інформацією LB.ua, всі п’ятеро членів Наглядової ради будуть знову призначені вже на початку наступного тижня терміном на 1 рік.

За інформацією співрозмовників LB.ua, 13 травня відбулась зустріч між представниками Наглядової ради НАК та очільниками Уряду та Офісу президента. На ній членам наглядової ради було запропоновано надати умови, за яких вони залишаться на своїх посадах.

Представники наглядової ради надали ці умови: продовження повноважень всіх членів наглядової ради на 1 рік з одночасним збереженням нинішнього складу правління НАК теж на 1 рік. Також серед умов - виключення зі складу наглядової ради Роберта Бенша.

Повідомлялося, що прем’єр-міністр погодився на ці умови.