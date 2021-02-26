Левандовський завоював черговий індивідуальний приз

Роберт став найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів.

Форвард "Баварії" Роберт Левандовський став найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

32-річний поляк забив "Лаціо" (4:1) у першому матчі 1/8 фіналу. Цей гол став для нього 72-м у турнірі і вивів Роберта на третє місце в списку кращих бомбардирів ЛЧ.

72 - Robert Lewandowski has scored 72 UEFA Champions League goals, overtaking Raúl to go outright third behind Cristiano Ronaldo (134) and Lionel Messi (119). Predator. pic.twitter.com/cz9w0aKNo3 — OptaJoe (@OptaJoe) February 23, 2021

Також на нагороду претендували форвард "Челсі" Олів'є Жиру, захисники "Реала" Ферлан Менді і "Манчестера Сіті" Жоау Канселу.