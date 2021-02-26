СБУ розкрила викрадення топменеджера Нафтогазвидобування Семінського – замовником був екснардеп Рудьковський
СБУ розкрила викрадення топменеджера Нафтогазвидобування Семінського – замовником був екснардеп Рудьковський
Пощёчина России. Чем завершились в Генассамблее ООН дебаты о Донбассе и Крыме
Пощёчина России. Чем завершились в Генассамблее ООН дебаты о Донбассе и Крыме
Польська комісія офіційно заявила, що літак Качинського був знищений вибухівкою
Польська комісія офіційно заявила, що літак Качинського був знищений вибухівкою
​Оксана Забужко: «Нема способу "оживити" національного класика, не читаючи його»
​Оксана Забужко: «Нема способу "оживити" національного класика, не читаючи його»
Колектив львівського телеканалу взбунтувався проти свого директора, причетного до запуску нового "каналу Медведчука"
Колектив львівського телеканалу взбунтувався проти свого директора, причетного до запуску нового "каналу Медведчука"
Зеленський завтра збирає нараду з Коболєвим та Вітренком
Зеленський завтра збирає нараду з Коболєвим та Вітренком
Постачальники газу назвали березневу ціну для споживачів (оновлено)
Постачальники газу назвали березневу ціну для споживачів (оновлено)
«Не вакцинуйтесь». Роздуми лікаря про смертельно небезпечні поради політиків
«Не вакцинуйтесь». Роздуми лікаря про смертельно небезпечні поради політиків
МВС хоче забрати будівлю в Інституту фізіології НАН, щоб розмістити там особовий склад (ДОКУМЕНТ)
МВС хоче забрати будівлю в Інституту фізіології НАН, щоб розмістити там особовий склад (ДОКУМЕНТ)
ГоловнаСпорт

Левандовський завоював черговий індивідуальний приз

Роберт став найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів.

Форвард "Баварії" Роберт Левандовський став найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

32-річний поляк забив "Лаціо" (4:1) у першому матчі 1/8 фіналу. Цей гол став для нього 72-м у турнірі і вивів Роберта на третє місце в списку кращих бомбардирів ЛЧ.

Також на нагороду претендували форвард "Челсі" Олів'є Жиру, захисники "Реала" Ферлан Менді і "Манчестера Сіті" Жоау Канселу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Новини по темі:

Читайте також