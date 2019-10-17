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Футболист сборной Украины попал в сборную недели квалификации Евро-2020

Игра Руслана Малиновского была отмечена УЕФА.

Футболист сборной Украины попал в сборную недели квалификации Евро-2020
Руслан Малиновский в борьбе с Жоао Марио
Фото: EPA/UPG

Полузащитник сборной Украины и итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский попал в сборную недели квалификации Евро-2020 по версии УЕФА, сообщает isport.ua.

В матче против Литвы (2:0) футболист стал автором дубля. Также, игрок помог Украине переиграть Португалию (2:1).

Команда недели выглядит следующим образом: Гюнок (Турция) - Семенов (Россия), Демирал (Турция), Балдвинссон (Исландия) - МакГинн (Шотландия), МАЛИНОВСКИЙ (УКРАИНА), Захави (Израиль), Черышев (Россия) - Лукаку (Бельгия), Кейн (Англия), Левандовски (Польша).

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