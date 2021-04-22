Фото: EPA/UPG Джон Макгінн

В рамках 32-го туру Англійської Прем'єр-ліги "Астон Віла" на "Вілла Парк" приймала беззастережного лідера поточного чемпіонату "Манчестер Сіті", і на 20-й секунду несподівано повела в рахунку - Джон Макгінн відгукнувся в штрафному майданчику гостей на крос з лівого флангу від Оллі Уоткінса - 1:0.

Таким чином, шотландський півзахисник забив "МанСіті" найшвидший гол в клубній історії "містян" за час керівництва командою Хосепом Гвардіолою. Голу Макггінна не вистачило лише 10-ти секунд, щоб повторити абсолютне "досягнення" "Манчестера Сіті" в АПЛ, встановлене в січні 1993 року Аланом Ширером, який в той час виступав за "Ньюкасл".

20 - John McGinn's goal after 20 seconds is the second quickest goal Manchester City have conceded in Premier League history, after Alan Shearer's for Newcastle United in January 2003, scored after 10 seconds. Super. pic.twitter.com/7rKRNileaz — OptaJoe (@OptaJoe) April 21, 2021

Надалі гості повністю захопили нитками гри. Підопічні Гвардіоли розривали суперника немов кішку, яка помилково затесалася в хоровод собачого весілля. Всім було ясно89 хвилин, що залишилися до завершення матчу, "Вілла" не зможе стримати "містян", і двічі субмарина господарів у першому таймі дала пробоїну - на 22-й і 40-й хвилинах Філ Фоден і Родрі забили по голу і вивели МС вперед - 1:2.

На 44-й хвилині в інтригу поєдинку підкинув палаюого вугіллі захисник МС Джон Стоунс, зрізавши немов автогеном Джейкоба Ремзі. Як підсумок - гості залишилися в меншості.

Але не надовго. Бездумні і безвідповідальні дії захисника господарів Меттью Кеша, який заробив на 54-й і 57-й хвилинах два попередження, зрівняли чисельні склади команд.

У час, що залишився футболісти "МанСіті" в економ режимі довели матч до переможного кінця і зміцнили своє лідируюче становище в турнірній таблиці.

У команда Гвардіоли зможе виграти свій перший трофей в сезоні, якщо в фіналі Кубка Англійської ліги обіграє "Тоттенгем".

Відзначимо, це буде другий матч "шпор" після звільнення Жозе Моуріньо. А дебютний поєдинок під керівництвом Райана Мейсона "Тоттенгем" вчора виграв, обігравши "Саутгемптон" - 2:1.

Чудовими голами відзначилися у суперників Денні Інгз і Гарет Бейл.