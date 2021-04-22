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"Манчестер Сіті" пропустив в Англійській Прем'єр-лізі під керівництвом Гвардіоли найшвидший гол в клубній історії

Двадцяти секунд виявилося досить Джону Макгінну, щоб засмутити Едерсона.

Джон Макгінн
Фото: EPA/UPG
Джон Макгінн

В рамках 32-го туру Англійської Прем'єр-ліги "Астон Віла" на "Вілла Парк" приймала беззастережного лідера поточного чемпіонату "Манчестер Сіті", і на 20-й секунду несподівано повела в рахунку - Джон Макгінн відгукнувся в штрафному майданчику гостей на крос з лівого флангу від Оллі Уоткінса - 1:0.

Таким чином, шотландський півзахисник забив "МанСіті" найшвидший гол в клубній історії "містян" за час керівництва командою Хосепом Гвардіолою. Голу Макггінна не вистачило лише 10-ти секунд, щоб повторити абсолютне "досягнення" "Манчестера Сіті" в АПЛ, встановлене в січні 1993 року Аланом Ширером, який в той час виступав за "Ньюкасл".

Надалі гості повністю захопили нитками гри. Підопічні Гвардіоли розривали суперника немов кішку, яка помилково затесалася в хоровод собачого весілля. Всім було ясно89 хвилин, що залишилися до завершення матчу, "Вілла" не зможе стримати "містян", і двічі субмарина господарів у першому таймі дала пробоїну - на 22-й і 40-й хвилинах Філ Фоден і Родрі забили по голу і вивели МС вперед - 1:2.

На 44-й хвилині в інтригу поєдинку підкинув палаюого вугіллі захисник МС Джон Стоунс, зрізавши немов автогеном Джейкоба Ремзі. Як підсумок - гості залишилися в меншості.

Але не надовго. Бездумні і безвідповідальні дії захисника господарів Меттью Кеша, який заробив на 54-й і 57-й хвилинах два попередження, зрівняли чисельні склади команд.

У час, що залишився футболісти "МанСіті" в економ режимі довели матч до переможного кінця і зміцнили своє лідируюче становище в турнірній таблиці.

У команда Гвардіоли зможе виграти свій перший трофей в сезоні, якщо в фіналі Кубка Англійської ліги обіграє "Тоттенгем".

Відзначимо, це буде другий матч "шпор" після звільнення Жозе Моуріньо. А дебютний поєдинок під керівництвом Райана Мейсона "Тоттенгем" вчора виграв, обігравши "Саутгемптон" - 2:1.

Чудовими голами відзначилися у суперників Денні Інгз і Гарет Бейл.

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