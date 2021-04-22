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Бензема побив один з рекордів Роналду в "Реалі"

"Реал" знову очолив турнірну таблицю.

Карім Бензема
Фото: EPA/UPG
Карім Бензема

У рамках 32-го туру Ла Ліги "Реал" на виїзді розгромив "Кадіс" - 3:0.

Усі три голи забили в першому таймі, причому футболістам "Реала" на все про все знадобилося лише 10 хвилин - з 30-ї по 40-ву хвилину Карім Бензема відзначився дублем, а тоді ще зробив гольову передачу на Альваро Одріосолу.

Для француза асист у матчі проти "Кадіса" став 88-м у футболці "Королівського клубу", і за цим показником він обійшов Кріштіану Роналду, встановивши новий рекорд "Реала".

Крім того, завдяки дублю Бензема увійшов до четвірки футболістів, яким вдається забивати 20+ голів у трьох останніх сезонах топ-5 ліг Європи. Цим досягненням можуть похвалитися лише Ліонель Мессі, Кріштіану Роналду і Роберт Левандовський.

Огляд матчу "Кадіс" - "Реал".

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