Фото: EPA/UPG Карім Бензема

У рамках 32-го туру Ла Ліги "Реал" на виїзді розгромив "Кадіс" - 3:0.

Усі три голи забили в першому таймі, причому футболістам "Реала" на все про все знадобилося лише 10 хвилин - з 30-ї по 40-ву хвилину Карім Бензема відзначився дублем, а тоді ще зробив гольову передачу на Альваро Одріосолу.

Для француза асист у матчі проти "Кадіса" став 88-м у футболці "Королівського клубу", і за цим показником він обійшов Кріштіану Роналду, встановивши новий рекорд "Реала".

88 - Karim Benzema 🇫🇷 ha logrado 88 asistencias en @LaLiga, convirtiéndose en el máximo asistente del @realmadrid en la competición en todo este siglo XXI (Cristiano Ronaldo 🇵🇹, 87). Elegancia. pic.twitter.com/RRgd8HcXoc — OptaJose (@OptaJose) April 21, 2021

Крім того, завдяки дублю Бензема увійшов до четвірки футболістів, яким вдається забивати 20+ голів у трьох останніх сезонах топ-5 ліг Європи. Цим досягненням можуть похвалитися лише Ліонель Мессі, Кріштіану Роналду і Роберт Левандовський.