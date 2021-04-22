"Динамо" на шляху до золотого дубля.

У Тернополі й Олександрії пройшли півфінальні матчі Кубка України з футболу.

Поєдинки "Динамо" - "Агробізнес" і "Олександрія" - "Зоря" були різними за драматургією.

Першими з'ясовували стосунки кияни і футболісти з Волочиська.

Багато в чому визначальним став гол у роздягальню "динамівця" Богдана Лєднєва. У другому таймі голи Артема Бєсєдіна і Віталія Буяльського довершили розгром першолігового "Агробізнесу" - 3:0.

Значно драматичніше складався другий поєдинок.

Рахунок відкрили гості - на 20-й хвилині мети досяг удар півзахисника Владислава Кочергіна - 0:1.

Такий результат протримався до 90+2 хвилини, коли господарі заробили пенальті, точно реалізоване Валерієм Бондаренком - 1:1.

Однак у серії пенальті Фортуна віддала боржок підопічним Віктора Скрипника, які в серії 11-метрових виявилися сильнішими - 3:4.

Фінальний матч між "Динамо" і "Зорею" відбудеться 13 травня.

Оновлення.

Огляд матчу "Олександрія" - "Зоря".

Огляд матчу "Динамо" - "Агробізнес".