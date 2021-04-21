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Англійська футбольна ліга привітала рішення топклубів АПЛ відмовитися від участі в Суперлізі

EFL опублікувала заяву.

Фото: EFL

Англійська футбольна ліга (EFL) на офіційному сайті опублікувала заяву про вихід шести клубів АПЛ із Суперліги.

"EFL вітає рішення шести команд АПЛ відмовитися від участі в Суперлізі. У зв'язку з широкою опозицією всередині країни і за кордоном, у тому числі з боку EFL, ці дражливі пропозиції поставили під загрозу спортивні принципи футбольної піраміди, яку наші члени-засновники розробили понад століття тому", - йдеться в заяві.

"По всьому світу люди з футболу і поза ним висловлювалися, коли це було важливо. EFL натхнена реакцією і, як і раніше, пишається тим, що є частиною єдиної футбольної системи, яка сприяє відкритому змаганню, дає кожному шанс мріяти і продовжує надихати покоління молодих людей у спільнотах, звідки наші клуби отримали свою назву", - відсилає всіх до витоків EFL.

"Думка зрозуміла, що піраміду треба захищати насамперед. Європейська Суперліга зазнала невдачі почасти через моделі спотвореного і несправедливого фінансового розподілу, зазнала критики, яка також може бути спрямована на поточну фінансову модель у нашій власній внутрішній грі.

EFL сподівається, що такий самий ентузіазм може бути негайно скерований на досягнення відповідних і таких необхідних змін у розподілі доходів у наших національних лігах, і ми будемо працювати з усіма сторонами, щоб просувати цю реформу", - зазначено в заяві.

"Реформи також повинні враховувати реструктуризацію Ліги чемпіонів, що становить реальну загрозу для наших змагань, включаючи Кубок ліги, який забезпечує життєво важливий дохід клубам EFL і є живильним середовищем для зірок майбутнього", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 19 квітня було оголошено про запуск Суперліги. До неї увійшли "Арсенал", "Челсі", "Ліверпуль", "Манчестер Сіті", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенгем", "Реал", "Барселона", "Атлетіко", "Мілан", "Інтер" і "Ювентус". Президентом ліги став Флорентіно Перес, який займає аналогічну посаду в "Реалі".

21 квітня керівництво Суперліги прийняло рішення про призупинення проєкту після відмови всіх англійських клубів брати участь у турнірі.

Пізніше із Суперліги вийшли "Атлетіко" і два міланські клуби.

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