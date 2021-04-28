В органах прокуратури розпочалося проведення вакцинації проти коронавірусу. В першу чергу буде щеплено близько 500 працівників Офісу генпрокурора, а з травня вакцину отримають обласні і окружні прокуратури.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

Зазначається, що ррокуратура імунізується вакциною виробництва китайського фармацевтичного підприємства Sinovac Biotech. Серед перших добровольців - генеральний прокурор Ірина Венедіктова та її заступники.

"Хочемо показати власним прикладом і прикладом інституції наскільки важливий цей процес для здоров’я нації. Всі наші працівники, які виявили бажання, зможуть отримати щеплення. Прокурори, як і решта правоохоронців, постійно в контакті з широким колом людей: на слідчих діях, у судах. Тому імунний щит, який дає вакцина, реально необхідний. Щеплення - наш вклад в формування колективного імунітету України та запобігання поширенню пандемії", - зазначила Венедіктова.

Вакцинація працівників прокуратури відбувається в рамках третього етапу державної кампанії з вакцинації, цільовою групою якого є правоохоронні органи.

Нагадаємо, за минулу добу 19 590 людей було щеплено проти COVID-19.