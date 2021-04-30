Кабмін передумав вводити обов'язкову виплату пенсій на картки
Кабмін передумав вводити обов'язкову виплату пенсій на картки
В Ізраїлі "індійський" штам коронавірусу виявили навіть серед вакцинованих
В Ізраїлі "індійський" штам коронавірусу виявили навіть серед вакцинованих
Між Киргизстаном і Таджикистаном стався збройний конфлікт, є постраждалі
Між Киргизстаном і Таджикистаном стався збройний конфлікт, є постраждалі
Держдеп США відреагував на зміну керівництва "Нафтогазу України"
Держдеп США відреагував на зміну керівництва "Нафтогазу України"
Тайны Резиденции Президента
Тайны Резиденции Президента
Молдовський шанс: Додон поступається Санду
Молдовський шанс: Додон поступається Санду
Новый глава «Нафтогаза» и новые проблемы
Новый глава «Нафтогаза» и новые проблемы
Мендель йде з посади прессекретаря Зеленського, але працюватиме в Офісі президента радницею
Мендель йде з посади прессекретаря Зеленського, але працюватиме в Офісі президента радницею
​РНБО може запровадити санкції проти головних "обнальників" країни та лідерів злочинного світу, - джерела
​РНБО може запровадити санкції проти головних "обнальників" країни та лідерів злочинного світу, - джерела
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

В Україну прибули 500 тисяч доз китайської вакцини від COVID-19

Це чергова партія вакцини в рамках підписаного контракту на 1,9 млн. доз.

В Україну прибули 500 тисяч доз китайської вакцини від COVID-19
Фото: EPA/UPG

В столичний аеропорт "Бориспіль" прибули 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу від китайського виробника Sinоvac.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ з посиланням на очільника міністерства Максима Степанова.

Це чергова партія вакцини в рамках підписаного контракту на 1,9 млн. доз. За словами Степанова, Україна надалі має щотижня отримувати нові партії вакцин в рамках існуючих домовленостей і контрактів.

“Хочу нагадати, що всі вакцини безпечні і ефективні. Це наш шанс врятувати своє здоров’я і повернутися до нормального життя”, - повідомив Степанов.

Нагадаємо, що 30 грудня 2020 року Україна законтрактувала 1,9 мільйона доз китайської вакцини за 964,3 млн гривень. 25 березня в Україну привезли першу партію з 215 тис. доз вакцини. Робити щеплення китайською вакциною в Україні почали з 13 квітня.

Загалом Україною законтрактовано 1 мільйон 915 тисяч доз вакцини CoronaVac компанії Sinovac Biotech. Крім того, в Україні використовують вакцини виробників Pfizer та AstraZeneca (Covishield, SKBio).

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також