В Україну прибули 500 тисяч доз китайської вакцини від COVID-19

Це чергова партія вакцини в рамках підписаного контракту на 1,9 млн. доз.

В столичний аеропорт "Бориспіль" прибули 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу від китайського виробника Sinоvac.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ з посиланням на очільника міністерства Максима Степанова.

Це чергова партія вакцини в рамках підписаного контракту на 1,9 млн. доз. За словами Степанова, Україна надалі має щотижня отримувати нові партії вакцин в рамках існуючих домовленостей і контрактів.

“Хочу нагадати, що всі вакцини безпечні і ефективні. Це наш шанс врятувати своє здоров’я і повернутися до нормального життя”, - повідомив Степанов.

Нагадаємо, що 30 грудня 2020 року Україна законтрактувала 1,9 мільйона доз китайської вакцини за 964,3 млн гривень. 25 березня в Україну привезли першу партію з 215 тис. доз вакцини. Робити щеплення китайською вакциною в Україні почали з 13 квітня.

Загалом Україною законтрактовано 1 мільйон 915 тисяч доз вакцини CoronaVac компанії Sinovac Biotech. Крім того, в Україні використовують вакцини виробників Pfizer та AstraZeneca (Covishield, SKBio).