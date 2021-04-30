Рада повернула половину "позичених" з Програми медгарантій коштів для закупівлі вакцин

Верховна Рада 29 квітня ухвалила зміни в держбюджет, якими повернула 3,25 млрд гривень до Програми медгарантій. Це половина від коштів, позичених у Програми на закупівлю вакцин від коронавірусу.

Як пояснила у Facebook нардепка Ольга Стефанишина ("Голос"), також буде створено окрему бюджетну програму про фінансування заходів боротьби з COVID-19 у розмірі 3 млрд грн.

"Кошти з неї мають піти на вакцинацію та інші заходи протидії пандемії, кошти будуть виділятися рішенням КМУ за погодженням із бюджетним комітетом", - додала вона.

Окрім того, Комітет з питань здоров'я нації доручив МОЗ розробити план інтегрування у медичну реформу всіх закладів, що досі не зробили цього. Це стосується і Центру мікрохірургії ока - кошти на нього візьмуть не з виділених на лікарні чи пацієнтів.

Нагадаємо, у квітні МОЗ запропонувало забрати 6,5 млрд гривень з "Реалізації програми держгарантій медичного обслуговування населення" для того, щоб закупити 10 млн доз вакцини від коронавірусу Pfizer та інших препаратів. МОЗ під час формуванняі держбюджету просило 15,1 млрд гривен на закупівлю вакцин від коронавірусу, але виділили лише 4 млрд.

У квітні Україна уклала рамкову угоду з Pfizer про купівлю 10 млн доз, але грошей на це у виділеному бюджеті вже не вистачить. Народна депутатка Ольга Стефанишина у коментарі LB.ua пояснила, що рамкова угода (котра насправді не зобов'язує до купівлі-продажу) була укладена саме через брак коштів. Після ухвалення постанови про перерозподіл грошей на вакцини закупівля може відбутися.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що 6,5 млрд гривень з бюджетної програми медгарантій заберуть для закупівлі вакцин від ковіду не назавжди. Мінфін має за три місяці повернути їх до програми.