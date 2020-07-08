Кінець епохи «злодіїв в законі»?

Робочі групи із залученням експертів та практиків, громадськості та політиків, повторне друге читання – закон пройшов усі можливі стадії обговорення та вичитки, доповнення та внесення змін. Та це не врятувало документ від міфів та «шлейфу» потенційної загрози безпідставних кримінальних переслідувань.

Нещодавно набирав чинності закон щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою – відповідні зміни до Кримінального кодексу України 4-го червня підтримав парламент. Документ викликав неабиякий ажіотаж одразу ж після його внесення Президентом України як невідкладного.

Фото: verge.zp.ua

Скільки там тих «злодіїв в законі»

Це мало не ключовий аргумент противників ухвалених змін. Давайте розбиратися. Сьогодні на території України за нашою інформацією перебуває 15 «злодіїв в законі». Згоден, цифра не вражає. Вражає інше – масштаб їхнього впливу. Вони вже далеко не ті «законники» радянського зразка, «діяльність» яких проходила переважно за ґратами з впливом на тюремний контингент. Переважна більшість сучасних «злодіїв» – доларові мільйонери. Вони «відбілюють» незаконні доходи, створюючи бізнес, у тому числі за кордоном. Вони не просто уникають податків, а використовують державні ресурси для власних надприбутків. І, що не менш важливо, – вони впливають на політиків, проникаючи в усі ключові галузі. Рівень суб’єктів впливу різний – від народного депутата України до дрібних місцевих «царьків».

Злочинними зв’язками, що ведуть до «ворів в законі» «прошита» вся Україна. Чи є сенс боротися з цим явищем і ліквідувати їхній вплив – питання, думаю, риторичне.

«Совкові» норми

Існує міф, що організована злочинність – явище, притаманне винятково пострадянським країнам. Та це не зовсім так. Якщо поняття «злодіїв в законі» дійсно дісталося нам у спадок від СРСР, то організована злочинність має місце практично в кожній країні світу. В Європі, наприклад, одним із лідерів боротьби з діяльністю ОЗГ є Чеський Національний центр боротьби з організованою злочинністю. Не пасе задніх і США – там зв’язок бізнесу зі злочинними спільнотами також є підставою для кримінальних розслідувань і притягнення до відповідальності.

Сьогодні ми працюємо над розширенням міжнародного партнерства для оперативного обміну інформацією та реагування. У цьому напрямку закон також посилює наші позиції – ми зможемо не просто передавати або отримувати факти, а й доводити вину і притягати зловмисників до відповідальності.

Ризик переслідувань і «розмиті» терміни

Перш за все, варто зрозуміти справжню мету прийнятих законодавчих змін. Це системна боротьба з організованою злочинністю і ліквідація в Україні такого явища як «злодій в законі». Саме ця категорія осіб є «мішенню» для відповідальності, що тепер передбачена в Кримінальному кодексі України.

Закон чітко виписує терміни і унеможливлює притягнення до відповідальності тих, хто не має зв’язків зі злочинним світом. Мало встановити факт поширення злочинного впливу – потрібні докази. Так само, як і для того, щоб звинуватити людину у вчиненні будь-якого іншого злочину. Іншими словами – якщо ви не порушили закон, вам нема чого боятися. Якщо ви співпрацюєте зі злочинцями, допомагаєте посилити їхній вплив – доведеться відповідати.

Для прикладу. Ми викриваємо схему системного виготовлення, постачання та збуту наркотичних речовин в місцях позбавлення волі. За нашими даними «керує» цим «вор в законі». Щоб притягти до відповідальності його і всіх учасників злочинної схеми, має бути проведена комплексна робота, у тому числі аналітична, зібрані докази, задокументовані факти. Новий закон, грубо кажучи, легалізує отримані нами докази причетності до злочину «вора в законі» і дає можливість притягнути його, а не лише виконавців, до відповідальності.

Замість висновків

Категорія кримінальних проваджень, що розслідуватимуться за новими статтями Кримінального кодексу України, стане однозначно однією із найскладніших для доказування і вимагатиме як від нас, оперативників, так і від слідства високого професіоналізму і точності.

Новий закон – додатковий інструмент нашої роботи. Не каральний механізм впливу, а можливість захистити громадян і державу від організованої злочинності і назавжди попрощатися зі «злодіями в законі». Впевнений, результат не змусить себе довго чекати.