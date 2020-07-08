Кінець епохи «злодіїв в законі»?

Скільки там тих «злодіїв в законі»
Це мало не ключовий аргумент противників ухвалених змін. Давайте розбиратися. Сьогодні на території України за нашою інформацією перебуває 15 «злодіїв в законі». Згоден, цифра не вражає. Вражає інше – масштаб їхнього впливу. Вони вже далеко не ті «законники» радянського зразка, «діяльність» яких проходила переважно за ґратами з впливом на тюремний контингент. Переважна більшість сучасних «злодіїв» – доларові мільйонери. Вони «відбілюють» незаконні доходи, створюючи бізнес, у тому числі за кордоном. Вони не просто уникають податків, а використовують державні ресурси для власних надприбутків. І, що не менш важливо, – вони впливають на політиків, проникаючи в усі ключові галузі. Рівень суб’єктів впливу різний – від народного депутата України до дрібних місцевих «царьків».
Злочинними зв’язками, що ведуть до «ворів в законі» «прошита» вся Україна. Чи є сенс боротися з цим явищем і ліквідувати їхній вплив – питання, думаю, риторичне.
«Совкові» норми
Існує міф, що організована злочинність – явище, притаманне винятково пострадянським країнам. Та це не зовсім так. Якщо поняття «злодіїв в законі» дійсно дісталося нам у спадок від СРСР, то організована злочинність має місце практично в кожній країні світу. В Європі, наприклад, одним із лідерів боротьби з діяльністю ОЗГ є Чеський Національний центр боротьби з організованою злочинністю. Не пасе задніх і США – там зв’язок бізнесу зі злочинними спільнотами також є підставою для кримінальних розслідувань і притягнення до відповідальності.
Сьогодні ми працюємо над розширенням міжнародного партнерства для оперативного обміну інформацією та реагування. У цьому напрямку закон також посилює наші позиції – ми зможемо не просто передавати або отримувати факти, а й доводити вину і притягати зловмисників до відповідальності.
Ризик переслідувань і «розмиті» терміни
Перш за все, варто зрозуміти справжню мету прийнятих законодавчих змін. Це системна боротьба з організованою злочинністю і ліквідація в Україні такого явища як «злодій в законі». Саме ця категорія осіб є «мішенню» для відповідальності, що тепер передбачена в Кримінальному кодексі України.
Закон чітко виписує терміни і унеможливлює притягнення до відповідальності тих, хто не має зв’язків зі злочинним світом. Мало встановити факт поширення злочинного впливу – потрібні докази. Так само, як і для того, щоб звинуватити людину у вчиненні будь-якого іншого злочину. Іншими словами – якщо ви не порушили закон, вам нема чого боятися. Якщо ви співпрацюєте зі злочинцями, допомагаєте посилити їхній вплив – доведеться відповідати.
Для прикладу. Ми викриваємо схему системного виготовлення, постачання та збуту наркотичних речовин в місцях позбавлення волі. За нашими даними «керує» цим «вор в законі». Щоб притягти до відповідальності його і всіх учасників злочинної схеми, має бути проведена комплексна робота, у тому числі аналітична, зібрані докази, задокументовані факти. Новий закон, грубо кажучи, легалізує отримані нами докази причетності до злочину «вора в законі» і дає можливість притягнути його, а не лише виконавців, до відповідальності.
Замість висновків
Категорія кримінальних проваджень, що розслідуватимуться за новими статтями Кримінального кодексу України, стане однозначно однією із найскладніших для доказування і вимагатиме як від нас, оперативників, так і від слідства високого професіоналізму і точності.
Новий закон – додатковий інструмент нашої роботи. Не каральний механізм впливу, а можливість захистити громадян і державу від організованої злочинності і назавжди попрощатися зі «злодіями в законі». Впевнений, результат не змусить себе довго чекати.