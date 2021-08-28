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На Донбасі за добу ворог 13 разів порушив “тишу”

Стріляли, зокрема, біля Світлодарська, Красногорівки, Троїцького та Травневого.

На Донбасі за добу ворог 13 разів порушив “тишу”
Фото: glavcom.ua

Від початку суботи, 28 серпня у зоні бойових дій на Донбасі зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Зокрема, неподалік Троїйцького ворог обстріляв українські позиції з мінометів 82-го калібру, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Поблизу Світлодарська противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Біля населеного пункту Красногорівка збройні формування Російської Федерації двічі вели вогонь з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.

У районі Водяного, що біля Донецька, окупанти обстріляли українські позиції з мінометів 82-го калібру.

Поблизу Травневого російські найманці вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Неподалік Луганського окупанти двічі здійснювали обстріли зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Крім того, на межі Луганської та Донецької областей зафіксовано проліт ворожого безпілотника із перетином лінії розмежування.

У результаті обстрілу четверо військовослужбовців отримали осколкові поранення, ще 4 – бойові травмування. Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу. Стан здоров’я захисників – задовільний.

Наші воїни надали адекватну відповідь на обстріл російсько-окупаційних військ, що змусило ворога припинити вогневу активність.

Нагадаємо, у напрямку Авдіївки російські найманці тричі обстріляли українські позиції з мінометів 120-го калібру, автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

Також російсько-окупаційні війська здійснили обстріл цивільної інфраструктури міста із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та артилерії калібру 122 мм. Внаслідок обстрілу пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури міста. Постраждалих серед місцевого населення немає.

За фактом обстрілу поліція відкрила кримінальне провадження.

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