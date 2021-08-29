Біля Запоріжжя з рейок зійшли вантажні вагони, потяги затримуються

Біля Запоріжжя з рейок зійшли чотири вантажні вагони, кілька потягів курсуватимуть зміненим маршрутом.
Про це повідомили в Укрзалізниці.
“Через сходження чотирьох вагонів вантажного поїзда поблизу станції Запоріжжя-2 кілька пасажирських рейсів будуть курсувати зміненим маршрутом через Запоріжжя-Ліве – Вільнянськ – Запоріжжя-1”, – йдеться у повідомленні.
Очікується затримка до 2 годин таких поїздів:
№72 Київ – Запоріжжя,
№142 Маріуполь – Одеса,
№120 Запоріжжя – Львів,
№119 Львів – Запоріжжя,
№116 Київ – Бердянськ.
“Укрзалізниця перепрошує за незручності та просить пасажирів уважно стежити за оновленнями інформації”, – додали залізничники.