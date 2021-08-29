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Біля Запоріжжя з рейок зійшли вантажні вагони, потяги затримуються

Очікується, що запізнюватимуться п'ять потягів.

Біля Запоріжжя з рейок зійшли вантажні вагони, потяги затримуються
Фото: hk.npu.gov.ua

Біля Запоріжжя з рейок зійшли чотири вантажні вагони, кілька потягів курсуватимуть зміненим маршрутом.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

“Через сходження чотирьох вагонів вантажного поїзда поблизу станції Запоріжжя-2 кілька пасажирських рейсів будуть курсувати зміненим маршрутом через Запоріжжя-Ліве – Вільнянськ – Запоріжжя-1”, – йдеться у повідомленні.

Очікується затримка до 2 годин таких поїздів:

№72 Київ – Запоріжжя,

№142 Маріуполь – Одеса,

№120 Запоріжжя – Львів,

№119 Львів – Запоріжжя,

№116 Київ – Бердянськ.

“Укрзалізниця перепрошує за незручності та просить пасажирів уважно стежити за оновленнями інформації”, – додали залізничники.

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