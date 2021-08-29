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На Донбасі за суботу зафіксовано 18 порушень, 10 українських військових госпіталізовано

Окупанти обстріляли Авдіївку та Травневе.

На Донбасі за суботу зафіксовано 18 порушень, 10 українських військових госпіталізовано
Фото: pravda.com.ua

Протягом суботи, 28 серпня у зоні бойових дій на Донбасі зафіксовано 18 порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Зокрема, неподалік Троїцького ворог обстрілював українські позиції з мінометів 82-го калібру, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Поблизу Світлодарська противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Біля населеного пункту Красногорівка збройні формування Російської Федерації тричі вели вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів і станкових протитанкових гранатометів.

У районі Водяного, що біля Донецька, окупанти обстрілювали українські позиції з мінометів 82-го калібру.

Поблизу Травневого російські найманці вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Окрім того, окупанти обстріляли Травневе із застосуванням автоматичного станкового гранатомета. Вогонь вівся з тимчасово окупованого населеного пункту Гольмівський. Внаслідок обстрілу пошкоджене приватне домоволодіння. Зазначена приватна територія вже вдруге протягом тижня зазнає обстрілів з боку російсько-окупаційних військ.

Неподалік Луганського окупанти двічі здійснювали обстріли зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Поблизу Невельського ворог вів вогонь з мінометів 82-го калібру та великокаліберних кулеметів.

У напрямку Гранітного російські найманці обстрілювали українські позиції з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.

Біля Південного збройні формування Російської Федерації вели вогонь з артилерійських систем 122-го калібру та станових протитанкових гранатометів.

Крім того, на межі Луганської і Донецької областей зафіксовано проліт ворожого безпілотника із перетином лінії розмежування.

В результаті обстрілів 6 військовослужбовців отримали осколкові поранення, ще 4 – бойові травмування. Поранені перебувають в лікувальних закладах, стан здоров’я захисників – задовільний.

Наші воїни надали адекватну відповідь на обстріли російсько-окупаційних військ, що змусило ворога припинити вогневу активність.

Станом ранок неділі, 29 серпня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

Поблизу Широкиного збройні формування Російської Федерації обстріляли українські позиції з мінометів 120-го калібру.

Нагадаємо, від початку суботи, 28 серпня у зоні бойових дій на Донбасі зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню. Зокрема, під час обстрілу Авдіївки було поранено вісьмох військових.

У Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі зазначили, що поки що не збиратимуть екстреного засідання безпекової підгрупи. Однак, наголосили в ТКГ, бойовики активізували обстріли на Донбасі напередодні поїздки президента України Володимира Зеленського в Вашингтон для зустрічі з Джо Байденом.

Найближчими днями бойова активність російсько-окупаційних військ може збільшуватися.

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