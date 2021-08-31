Разумков назвав "ганебним і неприпустимим" напад на Порошенка із зеленкою

"Тих, хто хоче порушити закон, потрібно притягати до відповідальності, щоб вона була максимально суворою".

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає ганебним і неприпустимим інцидент, який стався у День Незалежності щодо п'ятого президента України Петра Порошенка.

Про це спікер парламенту заявив на брифінгу 31 серпня.

"По-перше, будь-який прояв такої поведінки я вважаю ганебним. Якщо ми говоримо про День Незалежності, 30-річчя країни, то потрібно об'єднуватися, шукати ті точки, які робитимуть нас єдиним сильним фронтом на захисті нашої територіальної цілісності та незалежності зокрема. Тому вважаю ці дії, які відбулися, неприпустимими, правоохоронці ними займаються. Тут не має бути поділу на владу чи опозицію - є підходи, які діють у рамках закону, а закон - один для всіх. І тих, хто хоче порушити закон, потрібно притягати до відповідальності, щоб вона була максимально суворою", - сказав Разумков.

Він наголосив, що порушників закону необхідно притягати до "жорсткої" відповідальності.

"Тут є хуліганська складова. А з іншого боку, ми знову даємо якісь інформаційні приводи, які можна використовувати проти нашої держави, чого точно не варто робити в сьогоднішніх умовах", - зауважив голова Ради.

Разумков додав, що аби зберегти територіальну цілісність і незалежність держави, необхідно об’єднуватися.

Напад на Петра Порошенка був здійснений 24 серпня у самому центрі столиці, де він брав участь у багатотисячному Марші Патріотів. Політик разом із родиною загиблого морпіха Ярослава Журавля у цей час покладав квіти до Меморіалу Героїв Небесної Сотні.Чоловік, який облив зеленкою Порошенка, виявився уродженцем Чернігівської області, 1999 року народження.

Адвокати Порошенка наполягають на кваліфікуванні справи за статтею нападу на політичного діяча, а не як хуліганство.

Вони також заявили, що нападник після затримання не отримав підозри, а 27 серпня не з’явився в Печерський відділок поліції.