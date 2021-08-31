Україна з 1 вересня заборонила в'їзд автомобілям на придністровських номерах

Пускатимуть машини тільки з молдавськими чи нейтральними номерами.

Україна з 1 вересня заборонила в'їзд автомобілям з Придністров'я, які не мають молдавських номерів чи так званих нейтральних номерів без прапора ПМР.

Про це йдеться на сайті Держприкордонслужби.

"З 1 вересня до участі у міжнародному русі допускатимуться виключно ті транспортні засоби із Придністровського регіону Республіки Молдова, які матимуть реєстраційні номерні знаки узгодженого зразка та т.зв. нейтральні номери, разом з іншими транспортними засобами, зареєстрованими згідно із законодавством Республіки Молдова. Відносно транспортних засобів з Придністровського регіону Республіки Молдова з іншими реєстраційними номерами діятиме заборона руху через державний кордон для в’їзду в Україну та/або транзитного переміщення територією України механічних транспортних засобів", - заявили в ДПСУ.

За даними молдавської сторони, поки що тільки 5% автомобілів Придністров'я перейшли на нейтральні номери. Тому сама Молдова просила Україну відкласти заборону на перетин кордону до 10 січня 2022 року.