Ігор Колихаєв переміг на виборах міського голови Херсона - ЗМІ

За даними Херсонської міської ТВК, за Ігоря Колихаєва проголосували 63,59% виборців (34 125 громадян).

Народний депутат від групи "За майбутнє" Ігор Колихаєв переміг на виборах міського голови Херсона.

Про це "Укрінформу" повідомили у Херсонській міській територіальній виборчій комісії з посиланням на протоколи про результати голосування.

За даними Херсонської міської ТВК, за Ігоря Колихаєва проголосували 63,59% виборців (34 125 громадян). Його суперник, тричі колишній міський голова Володимир Сальдо, набрав 18 135 голосів виборців.

Останній у 2012 році був обраний до Верховної Ради від Партії регіонів, активно підтримував Віктора Януковича та голосував за диктаторські закони 16 січня 2014.

Колихаєв, попри належність до "За майбутнє", балотувався від регіональної партії "Нам тут жити".

Нагадаємо, що у неділю 15 листопада в семи містах України пройшов другий тур виборів міського голови. Мерів обирали в Херсоні, Одесі, Луцьку, Сумах, Краматорську, Кам'янці-Подільському та Українці.