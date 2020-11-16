Санду анонсувала зустріч із Зеленським

Переможниця виборів президента Молдови Мая Санду найближчим часом проведе зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Дата і місце зустрічі поки невідомі.

Про це Санду заявила в коментарі РБК-Україна.

За її словами, вона виступає за відновлення добрих відносин з Україною. Вона також підкреслила, що за час президентства Ігоря Додона майже не було офіційних візитів і Молдова була ізольована.

"Я вже поговорила сьогодні вранці з президентом Зеленським. Ми домовилися, що ми відновимо наші хороші відносини, що досить скоро у нас буде зустріч і ми будемо працювати разом, щоб між нашими країнами були дуже хороші стосунки", - зазначила Санду.

У той же час вона підкреслила, що поки що невідомо, де відбудеться така зустріч. При цьому в розмові з Зеленським обговорювався можливий візит до Києва, але про конкретну дату наразі не домовилися.

Вона також відповіла на питання про "зелений коридор" між Україною і Молдовою для виведення російських військ з Придністров'я.

"Для нас це дуже важливе питання - виведення військ. І ми будемо шукати рішення цього питання", - сказала Санду.

Вона також додала, що вважає окупований Крим українською територією. Однак на сьогодні не готова приєднатися до кримської ініціативи МЗС України з деокупації, оскільки ще не читала документ.

Нагадаємо, за результатом підрахунку 100% голосів, колишня глава уряду Молдови Мая Санду перемагає у другому турі виборів президента.

Зеленський привітав Санду з перемогою на виборах президента Молдови.

Перший тур президентських виборів у Молдові пройшов 1 листопада. Чинний президент Ігор Додон неодноразово засвідчував відверто проросійську позицію, а в лютому цього року заявив, що готовий надати "досить велику автономію Придністров'ю".