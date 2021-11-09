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Литва вперше за часів незалежності оголосила надзвичайний стан

НС запроваджується на кордоні з Білоруссю через критичну ситуацію з мігрантами.

Литва вперше за часів незалежності оголосила надзвичайний стан
Фото: http://belprauda.org

Сейм Литви постановив запровадити режим надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю через критичну ситуацію з напливом іноземців.

НС запроваджується на місяць з 10 листопада на ділянці кордону й на території, яка віддалена від кордону на 5 км углиб країни, а також у місцях розселення мігрантів у Кібартаї, Мядінінкаї, Пабраді, Руклі й у Вільнюсі.

Постанову про запровадження НС ухвалено 122 голосами "за", один член сейму був проти, передає "Інтерфакс-Україна".

Прем'єр Інгріда Шимоніте зазначила, що НС оголошується вперше в історії Литви після відновлення незалежності. Вона уточнила, що одні обмеження діятимуть для мігрантів, котрі незаконно перетнули кордон, інші - для жителів Литви.

З упровадженням НП буде обмежено рух транспорту в прикордонній зоні без дозволу прикордонників, діятиме заборона на в'їзд на цю територію для литовців, за винятком місцевих жителів, а також тих, у кого на цій території є нерухомість і документи, що підтверджують це. На території, де запроваджується НП, спецслужби зможуть перевіряти транспорт і осіб, їхні речі щодо незаконного зберігання зброї, боєприпасів, вибухових та інших небезпечних речовин, вони зможуть затримувати порушників закону, тут також буде заборонено збори.

Мігрантам, які потрапили в Литву й розселеним тут, під час дії НС обмежать права на листування, телефонні розмови, за винятком можливості звернення до державних відомств та установ.

Уряд запропонував сейму запровадити НС на кордоні з Білоруссю через ситуацію біля кордону з сусідньою Польщею, де з білоруської сторони зібралося кілька тисяч мігрантів. Цього року з Білорусі до Литви незаконно потрапили понад 4,2 тис. мігрантів.

Литва та інші країни Заходу звинувачують мінський режим в організації потоків мігрантів і називають це гібридною агресією.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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