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Від російських обстрілів на Харківщині сьогодні загинуло троє людей, - Синєгубов

Попри обстріли люди продовжують повертатися до Харкова.

Від російських обстрілів на Харківщині сьогодні загинуло троє людей, - Синєгубов
Фото: Facebook Олега Синєгубова

Російські окупаційні війська обстрілюють Харків та область із РСЗВ, завдають ударів ракетами, але українські захисники мужньо дають відсіч агресору.  

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Ми фіксуємо удари з систем РСЗВ по Київському, Шевченківському, Салтівському та Індустріальному районах Харкова. Також ворог завдає ударів по Харкову та області ракетами. Є влучання в промислову зону, в заклади освіти. Так само ворог б'є по Чугуєву, Лозовій, по Золочівській та Дергачівських громадах”, - зазначив Синєгубов. 

Він додав, що сьогодні загинули троє мирних людей - 65-річна жінка в Кутузівці, 61-річна жінка та 49-річний чоловік в Балаклії. 

Крім того, внаслідок денних обстрілів Індустріального району Харкова поранені дві людини. 

Синєгубов повідомив, що за попередніми даними у Харкові вже проживають біля 700 тисяч людей, або майже половина населення міста. 

“Безпека у Харкові досить умовна, на вулицях перебувати все ще небезпечно, у будь-який час може прилетіли до будь-якого подвір'я. Необхідно дослухатися до сигналів тривоги та не перебувати без потреби на вулицях”, - наголосив голова ОВА. 

Нагадаємо, у Харківській області українські захисники напередодні відбили атаку рашистів і завдали чималих втрат окупантам. Наші захисники знищили 23 окупантів, поранивши ще 50 та знешкодивши 10 одиниць техніки.

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