За 20 червня росіяни вбили ще трьох мирних жителів Донеччини, - Кириленко

За сьогодні, 20 червня, росіяни вбили трьох мирних жителів Донецької області.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
Від рук росіян загинули троє мирних жителів - у Нью-Йорку, Старій Миколаївці та Кураховому.
“Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі”, – повідомив очільник Донеччини.
Нагадаємо, Росія вкотре атакувала Сумщину. Сьогодні ворог застосував міномети й артилерію та безпілотники. Внаслідок обстрілів один чоловік загинув, один - поранений.