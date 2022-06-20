За 20 червня росіяни вбили ще трьох мирних жителів Донеччини, - Кириленко

Ще дві людини отримали поранення.

За сьогодні, 20 червня, росіяни вбили трьох мирних жителів Донецької області.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Від рук росіян загинули троє мирних жителів - у Нью-Йорку, Старій Миколаївці та Кураховому.

“Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі”, – повідомив очільник Донеччини.

Нагадаємо, Росія вкотре атакувала Сумщину. Сьогодні ворог застосував міномети й артилерію та безпілотники. Внаслідок обстрілів один чоловік загинув, один - поранений.