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За 20 червня росіяни вбили ще трьох мирних жителів Донеччини, - Кириленко

Ще дві людини отримали поранення.

За 20 червня росіяни вбили ще трьох мирних жителів Донеччини, - Кириленко
Павло Кириленко
Фото: Репортер

За сьогодні, 20 червня, росіяни вбили трьох мирних жителів Донецької області.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Від рук росіян загинули троє мирних жителів - у Нью-Йорку, Старій Миколаївці та Кураховому.

“Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі”, – повідомив очільник Донеччини.

Нагадаємо, Росія вкотре атакувала Сумщину. Сьогодні ворог застосував міномети й артилерію та безпілотники. Внаслідок обстрілів один чоловік загинув, один - поранений.

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