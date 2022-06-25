Санду планує відвідати Київ

Президент Молдови Мая Санду сказала, що планує відвідати Київ.

Про це інформує Newsmaker.

"Є це у планах. Але подробиці я розповім, коли ми підтвердимо всі моменти", - сказала Санду.

Деталі її запланованих відвідин Києва поки невідомі.

Прес-секретар президента Зеленського Сергій Никифоров, відповідаючи на питання молдавського видання, заявив, що, якщо цей візит і відбудеться, то ніхто про нього заздалегідь не повідомлятиме з міркувань безпеки.

Нагадаємо, що 23 червня Молдова, як і Україна, отримала статус кандидата у члени Євросоюзу.

А міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на погрози представників російської верхівки суверенітету Молдови.