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Санду планує відвідати Київ

Деталі візиту поки невідомі.

Санду планує відвідати Київ
Фото: president.gov.ua/

Президент Молдови Мая Санду сказала, що планує відвідати Київ.

Про це інформує Newsmaker.

"Є це у планах. Але подробиці я розповім, коли ми підтвердимо всі моменти", - сказала Санду.

Деталі її запланованих відвідин Києва поки невідомі.

Прес-секретар президента Зеленського Сергій Никифоров, відповідаючи на питання молдавського видання, заявив, що, якщо цей візит і відбудеться, то ніхто про нього заздалегідь не повідомлятиме з міркувань безпеки.

Нагадаємо, що 23 червня Молдова, як і Україна, отримала статус кандидата у члени Євросоюзу.

А міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на погрози представників російської верхівки суверенітету Молдови.

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