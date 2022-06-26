Порошенко закликав світ дати жорстку відповідь на ракетні обстріли України

Петро Порошенко закликав цивілізований світ дати жорстку відповідь на масовані ракетні удари по Україні. Порошенко наголосив: треба дати Україні ще більше зброї і ПДЧ в НАТО, а також притягнути до відповідальності злочинні режими путіна і лукашенка.

«Масовані ракетні обстріли – прояв безсилої злоби русні від її нездатності зламати героїчний спротив українців. Це і виклик Заходу в дні саміту G7 і напередодні саміту НАТО, і ще більше замазування кров’ю Білорусі, яка безумовно нестиме за це свою відповідальність», – наголосив п’ятий Президент.

«Якою має бути спільна відповідь цивілізованого світу на дії російсько-білоруських варварів? Більше санкцій для них. Більше зброї для України. І, нарешті, ПДЧ наперекір злочинам обох біснуватих фюрерів», – пише Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook.