​Статус кандидата на членство в ЄС у нас ніхто не забере, – Ченцов

В ЄС навіть не розглядають питання про відкликання рішення про кандидатство України в Євросоюзі.

Україна має виконати сім вимог ЄС та адаптувати законодавство відповідно до Угоди про асоціацію. Має бути завершена реформа правосуддя та правоохоронних органів.

Про це на брифінгу повідомив представник України при ЄС Всеволод Ченцов, передає кореспондент LB.

“Ми продовжуємо активно працювати. Наша робота буде сконцентрована на двох напрямках. На виконанні семи кроків, які були зафіксовані Європейською комісією для переходу на наступний етап переговорів, що було підтримано Європейською радою. Паралельно ми будемо виконувати запити, передбачені Угодою про асоціацію. А це приведення нашого законодавства у відповідність до вимог ЄС. Нам це доведеться виконувати в рамках приєднання до ЄС та самих переговорів”, – заявив він.

Всі ці сім кроків, за словами Ченцова, “осяжні та зрозуміли”. Це реформа СБУ, Поліції. В умовах війни треба буде концентруватися на боротьбі зі злочинністю.

“СБУ відіграє велику роль у подоланні агресії, диверсійної діяльності… Будемо враховувати ці реалії. Ми будемо вести діалог з нашими колегами у Брюсселі, щоб підхід був конструктивним. А зусилля були зосереджені на допомозі Україні у впровадженні таких реформ… Також ми чуємо, що один з найважливіших напрямків – це судова реформа… Але ми не починаємо з нуля. Нам треба завершити декілька кроків. Говорячи про КСУ, то це має бути призначення суддів, прийняття законодавства у сфері правосуддя, призначення членів Ради доброчесності. Це завершення вже започаткованих реформ”, – сказав він.

Ченцов нагадав, що на останньому етапі велася активна робота по переконанню окремих країн у наданні статусу кандидата на членство в ЄС.

“Була загострена дискусія по Балканах… Саме тому було деяке затримання по нашому питанню. Але дискусія пройшла досить швидко та рішення ухвалювалося вже без проблем… Таким чином наше завдання – виконувати запропоновані кроки, рухатися до початку переговорів. І ніяких погроз, що цей статус у нас можуть забрати чи якимось чином призупинити, взагалі не звучить. Я б запропонував нашому експертному середовищу та журналістам концентруватися на позитиві”, – підкреслив він.

Він нагадав, що ті ж Балканські країни проходили шлях до кандидатства від 3 до 10 років. Україна пройшла його за 3 місяці.

"Це рекорд. Безумовно, такого не було в історії. І це великий знак поваги та довіри до суспільства та нації. Що ми можемо йти цим шляхом. Попри військову агресію Росії".

Нагадаємо, 23 червня Україна отримала статус кандидатки в члени Євросоюзу. Відповідне рішення ухвалено лідерами країн-членів ЄС на саміті Євроради.