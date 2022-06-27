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Порошенко зустрівся з Головою Мюнхенської конференції і закликав посилити санкції проти Росії

Також сторони обговорили "План Маршалла" для України.

Порошенко зустрівся з Головою Мюнхенської конференції і закликав посилити санкції проти Росії
Фото: eurosolidarity.org

Петро Порошенко, який перебуває у Берліні на Форумі Міжнародного демократичного союзу, під час зустрічі з Головою Мюнхенської безпекової конференції Крістофом Хойсгеном закликав посилити санкційний тиск на Росію. Про це повідомляє пресслужба "Європейської солідарності".

Експрезидент назвав Голову Мюнхенської безпекової конференції чи не найобізнанішою людиною в українській проблематиці.

«На початку зустрічі відзначили рішення Європейської Ради щодо надання статусу кандидата на членство в ЄС для України. Це рішення стало важливим кроком на шляху до інтеграції нашої держави до Євросоюзу. Детально обговорили підходи до протистояння путінському режиму, припинення війни та перемоги України. Відзначили, що якщо чинні санкції поки що не призвели до змін у поведінці агресора, то слід їх зміцнювати, у тому числі завдяки газовому ембарго. Жодних компромісів у питанні запровадження руйнівних санкцій проти Росії, адже лише так можна розраховувати на перемогу у війні, яку почав Путін проти ЄС і всього світу», – наголосив Порошенко.

Також Порошенко і Хойсген також обговорили «План Маршалла» для відбудови України.

«Рішуче засудили шантаж путінського режиму, який перетворив зерно на зброю, та наголосили на важливості деблокади українських портів та уникнення світової продовольчої кризи. Ми також обговорили потребу «Плана Маршалла» для післявоєнної відбудови України та підходи до його наповнення. Визнали, що має йтися не лише про фінансові ресурси, а й продовження глибинних реформ в Україні та про дотримання верховенства права і свободи слова», – написав Порошенко.

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