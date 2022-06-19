Порошенко закликав владу створити спільний орган для реалізації “дорожньої карти” членства України в Євросоюзі

Петро Порошенко під час виступу з трибуни Верховної Ради закликав створити спільний орган для виконання «дорожньої карти» щодо статусу країни-кандидата у члени ЄС для України. Порошенко зазначив, що Європейська Комісія сформулювала перелік вимог щодо демократії, верховенства права, антикорупційної політики, свободи слова, прав і свобод людини.

«Після Угоди про асоціацію, яку ми в цьому залі ратифікували, і я мав честь підписати, після безвізу, після поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі з Європейським Союзом, після внесення змін до Конституції України, визначивши для України обов’язковим курс на членство в Європейському Союзі і НАТО, є абсолютно логічним отримання статусу країни-кандидата в члени ЄС», – вважає п’ятий президент.

Він зазначив, що Збройні Сили України, героїчні воїни, солдати й офіцери, волонтери, народ України своєю кров’ю виборов право отримати статус кандидата.

«За результатами Конгресу Європейської народної партії ми забезпечили і робимо все можливе, спільно для того, щоб представники нашої політичної родини у повному складі підтримали українську заявку. Також ми зараз долучаємося до міжпарламентської демократії для того, щоб зробити все можливе для отримання позитивного рішення, аж допоки керівники країн-членів не сядуть за стіл в брюссельському Домі Європи», – зазначив лідер «Європейської Солідарності».

«Я хочу привернути увагу до реалізації «дорожньої карти» членства, яку Єврокомісія поставила Україні в сферах демократії, свободи слова, свобод і прав людини, верховенства права, антикорупційної політики. Я пропоную, щоб Верховна Рада разом з урядом сформувала діючий орган, який би визначив дати, перелік і необхідність кроків для того, щоб реалізувати ці настанови», – наголосив Порошенко.