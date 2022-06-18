Зеленський вніс до Ради законопроєкт про ратифікацію Стамбульської конвенції

Вимогу ратифікації непублічно озвучували деякі держави-члени ЄС як передумову затвердження статусу України як кандидата на членство в Євросоюзі.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні вніс до Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію Стамбульської конвенції, повідомляє "Українська правда".

Інформацію про документ опублікували на сайті ВР.

Парламент може розглянути проєкт закону в найближчий понеділок - 20 червня.

Деякі держави-члени ЄС непублічно озвучували вимогу ухвалити цю конвенцію, оскільки такий крок є передумовою затвердження статусу кандидата на членство в Євросоюзі.

Стамбульська конвенція (Конвенція Ради Європи про попередження і боротьбу з насильством щодо жінок і домашнього насильства) - це міжнародна угода, яку Україна підписала у 2011 році, але не ратифікувала.

Загалом документ підписали 46 країн і ЄС. Наразі 11 з них (серед них і наша держава) документ не ратифікували через протести церков та консервативних політиків проти вжитого в конвенції терміну "гендер".

Нагадаємо, днями Всеукраїнська рада Церков і релігійних організацій закликала парламент зняти з розгляду питання про ратифікацію Стамбульської конвенції. Також ВРЦіРО запропонувала натомість розвивати українське законодавство, щоб протидіяти домашньому насильству, насильству проти жінок за прикладом інших країн Європи, які відмовилися від ратифікації Стамбульської конвенції.