РФ перекидає окремі підрозділи зі Словʼянського на Запорізький напрямок, - Генштаб

Тим часом на Слов'янському окупанти обстріляли з артилерії маже півтора десятка населених пунктів.

Росія переміщує окремі підрозділи зі Словʼянського на Запорізький напрямок.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

На Слов’янському напрямку росіяни з артилерії обстріляли райони населених пунктів Словʼянськ, Андріївка, Долина, Довгеньке, Курулька, Гусарівка, Адамівка, Богородичне, Краснопілля, Карнаухівка, Червоне, Семиланне, Грушуваха та Червона Поляна.

Як повідомили в Генштабі, на Волинському та Поліському напрямках ситуація змін не зазнала - підрозділи збройних сил Білорусі продовжують посилено охороняти білорусько-український кордон у Брестській та Гомельській областях.

На Сіверському росіяни зі ствольної та реактивної артилерії обстріляли райони населених пунктів Гай і Сеньківка Чернігівської області та Шевченкове, Рижівка, Білопілля, Іскрисківщина і Ромашкове Сумської області. Також вели повітряну розвідку БпЛА біля Залізного Мосту на Чернігівщині.

На Харківському загарбники зі ствольної та реактивної артилерії накрили вогнем райони населених пунктів Харків, Дуванка, Уди, Дементіївка, Петрівка, Прудянка, Питомник, Пришиб, Пушкарне, Руські Тишки, Протопопівка, Верхня Роганка, Коробочкине, Борщова, Старий Салтів, Руська Лозова, Слатине та Соснівка. Також рашисти завдали авіаудару неподалік Старого Салтова.

На цьому ж напрямку окупанти безуспішно намагалися просунутися в бік Гусарівки. Однак отримали відсіч від українських захисників і відійшли.

На Краматорському напрямку загарбники здійснювали обстріли із ствольної, реактивної артилерії та танків в районах Сіверська, Калеників, Переїзного, Званівки, Виїмки, Верхньокам’янського, Кривої Луки, Спірного та Серебрянки. Завдали авіаударів поблизу Спірного та Григорівки.

У районі Серебрянки російська розвідгрупа намагалася виявити позиції українських військ, але не мала успіху і відійшла.

Також на цьому напрямку біля Григорівки загарбники залучили для розвідки БпЛА.

На Бахмутському вороги обстріляли райони населених пунктів Кодема, Вершина, Травневе, Бахмут, Зайцеве, Соледар, Яковлівка, Покровське та Білогорівка.

Під прикриттям своєї авіації росіяни намагалися покращити тактичне положення в районах Вершини, Соледара, Яковлівки та Покровського. Але, як підкреслили в Генштабі ЗСУ, "ці плани влучним вогнем зірвали наші воїни". Тож після провальних штурмових дій окупанти відійшли.

На Авдіївському напрямку загарбники здійснювали обстріли біля Невельського, Уманського, Нью-Йорка, Красногорівки, Авдіївки, Пісків та Новобахмутівки.

Також російська штурмова та армійська авіація вдарила по населених пунктах Авдіївка, Новоселівка та Юр’ївка.

Окупанти намагалися просунутися в районах Камʼянки та Пісків. Але штурм був невдалим.

У районі Авдіївки окремі підрозділи росармії мають частковий успіх.

На Новопавлівському напрямку зафіксували ворожі артобстріли в районах населених пунктів Мар’їнка, Пречистівка, Велика Новосілка, Новопіль, Новосілка, Времівка, Білогір’я, Зелене Поле, Павлівка, Ольгівське, Вугледар, Новоукраїнка, Темирівка, Степногірськ, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Залізничне, Нестерянка та Малі Щербаки. Штурмова та армійська авіація РФ завдала ударів біля Малих Щербаків, Степового, Мар’їнки та Єгорівки. Окупанти здійснили також повітряну розвідку БпЛА поблизу Степногірська та Мирного.

На Південнобузькому окупаційні підрозділи намагаються втримати зайняті рубежі й не допустити відновлення наступу Сил оборони. Вороги застосовують наявні засоби вогневого ураження для обстрілів позицій українських військ та руйнування обʼєктів цивільної та військової інфраструктури як уздовж лінії зіткнення, так і в глибині оборони.

Російські кораблі в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують блокувати цивільне судноплавство в північно-західній частині Чорного моря й завдавати ударів по українській території.

Наразі в готовності до ударів високоточною зброєю перебувають 4 носії крилатих ракет морського базування.

Нагадаємо, в оперативному командуванні "Південь" повідомили, що 17 російських бойових кораблів і катерів маневрують у Чорному морі. Із них шість - носії крилатих ракет типу "Калібр".

Нині вночі по Миколаєву було випущено майже 40 ракет.