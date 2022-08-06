На Миколаївщині пенсіонерка загинула від обстрілу росіян

Обстріли відбуваються майже по всій лінії зіткнення.

Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області у Facebook

На Миколаївщині через російські обстріли загинула одна людина, поранені п'ятеро.

Про це повідомила голова облради Ганна Замазєєва.

Обстріли відбуваються майже по всій лінії зіткнення, вздовж кордонів Миколаївської та Херсонської областей.

«Артилерією обстріляли смт Березнегувате. В результаті – 5 людей поранено. На жаль, є загибла – пенсіонерка, яка все життя пропрацювала медсестрою», – написала вона.

Нагадаємо, що у британській розвідці звертають увагу, що російські війська скупчуються на півдні України в очікуванні контрнаступу ЗСУ або готуючись до можливого штурму.

За даними Херсонської ОВА, російські військові намагаються повернути втрачені позиції та продовжують обстріл сусідніх регіонів.