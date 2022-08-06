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Над Миколаївщиною збили ворожий безпілотник

Військові наголосили, що "спокою загарбникам в українському небі не буде".

Над Миколаївщиною збили ворожий безпілотник
Фото: російський безпілотник БпЛА

Над Миколаївською областю нині збили ще один російський безпілотник.

Про це повідомили в повітряному командуванні "Південь".

Ворожий БпЛА оперативно-тактичного рівня знищили воїни ПК "Південь".

У командуванні підкреслили, що "спокою загарбникам в українському небі не буде".

Нагадаємо, в області через російські обстріли нині загинула одна людина, поранені п'ятеро.

Вночі рашисти завдали ракетних ударів по обласному центру, зокрема, під обстріли потрапили сім мікрорайонів. За інформацією міського голови, двоє жителів отримали важкі поранення.

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