Західні партнери говорять про надання зброї для України, але проблем з постачанням немає лише з Польщею та Чехією. Це відбувається з низки причин.

Про це повідомив в інтерв’ю LB.ua заступник голови Офісу президента Ігор Жовква.

“Причина перша – відсутність політичної волі і сміливості деяких лідерів. Ми бачили це на старті широкомасштабної війни, коли деякі глави держав були не впевнені, чи вистоїть Україна. Сьогодні, сподіваюся, усі вони впевнені, що Україна переможе”, – зазначив Жовква.

Заступник голови ОП назвав другу причину проблем з постачанням озброєння – інертність бюрократичної і військово-промислової машини певних країн. Інколи конкретні рішення в державах ухвалюються дуже довго, навіть коли вже на політичному рівні усе погоджено.

“Третя причина – в деяких країнах іноді немає в достатній кількості тих видів озброєння, про які ми запитуємо. Нам не потрібно будь-що, ми чітко знаємо, що і де є, і в якій кількості ми можемо використати. Втім, зброя має здатність вичерпуватися, а на запровадження процесів виробництва нової зброї чи нових зразків потрібно чимало часу”, – зауважив він.

Нагадаємо, 2 серпня президент США Джо Байден підписав черговий пакет безпекової допомоги Україні вартістю 550 млн доларів. Гроші направляються на “предмети оборонного призначення та послуги Міністерства оборони, а також військову освіту та підготовку українських військових.