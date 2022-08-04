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Росія обстріляла два райони Миколаєва, пошкоджено житлові будинки (оновлено)

Постраждалих і жертв немає. 

Росія обстріляла два райони Миколаєва, пошкоджено житлові будинки (оновлено)
Наслідки обстрілів Миколаєва, ілюстративне фото
Фото: Скріншот з відео

Близько четвертої ранку в Миколаєві прогриміли потужні вибухи. Унаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки.

Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

Під обстріли потрапили два райони обласного центру.

“Маємо попередню інформацію про пошкодження житлових будинків в одному районі та пожежу в іншому”, – зазначив міський голова.

Оновлення 9:00. Миколаївська ОВА повідомила деталі обстрілу. Під вогнем були два райони міста.

"За попередньою інформацією, пошкоджено житлові будинки (у них вибиті вікна та пошкоджений дах). Також внаслідок потрапляння боєприпасів та їх уламків виникла пожежа. Окрім цього, одна з ракет влучила в проїжджу частину, інша – у тротуар. Попередньо без жертв та постраждалих. Детальна інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється", – йдеться в повідомленні Віталія Кіма. 

Містян просять залишатися вдома.

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