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Україна повернула тіла ще 17 загиблих захисників

Операцію провели у співпраці з Уповноваженим із питань зниклих безвісти. 

Україна повернула тіла ще 17 загиблих захисників
Повернення тіл загиблих
Фото: Мінреінтеграції

Україна повернула тіла ще 17 загиблих захисників. Процес повернення тіл відбувся відповідно до норм Женевської конвенції.

Про це повідомили в Телеграм Мінреінтеграції України

"Україна повернула тіла ще 17 своїх захисників. Операція проводилась за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Олега Котенка та інших силових структур України", – зазначили в міністерстві. 

Нагадаємо, 26 березня вдалося повернути додому 25 полеглих захисників. 19 липня Україна повернула тіла 45 воїнів, які загинули, захищаючи країну від російських загарбників.

Українська сторона працює також над поверненням військовополонених, які загинули внаслідок російського теракту у вʼязниці тимчасово окупованої Оленівки. 

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