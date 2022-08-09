​72 ОМБр імені Чорних Запорожців очолив Герой України полковник Іван Віннік

Після повномасштабного вторгнення РФ бригада захищала Київ та Київщину, а зараз бійці тримають східний фронт на Донеччині.

72-гу окрему механізовану бригаду ЗСУ імені Чорних Запорожців очолив Герой України полковник Іван Віннік.

Про це повідомила пресслужба військової частини у фейсбуці.

У бригаді подякували попередньому комбригу Олександрові Вдовиченку. Він очолив ОМБр на початку вересня 2021 року.

“Шлях від лейтенанта до полковника, від інжерера ремонтної роти до командира бригади. Донбас. Авдіївка. Київщина. Мощун. Знову Донбас – гартували нас разом. Найвищим гартом. Дякуємо Олександру "Слов’яну" Вдовиченку за мужність, силу, рішучість, любов та відданість частині. Вдачі та перемог Вам на новому шляху! Далі Чорних Запорожців в бій вестиме Герой України полковник Іван Віннік”, – йдеться в повідомленні.

Іван Віннік закінчив факультет військової підготовки Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" за спеціальністю "Озброєння та техніка танкових військ". Службу він розпочав на посаді заступника командира танкової роти з озброєння 30-ї окремої механізованої бригади. У 2010 році був призначений командиром танкової роти, у 2016 – командиром механізованого батальйону.

На війні Вінник з 2014 року. У квітні 2016 року отримав військове звання майора та був призначений командиром механізованого батальйону 30-ї окремої механізованої бригади, а з згодом отримав звання підполковника.

6 березня 2019 року йому було присвоєно звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка".

Нагадаємо, 72-та ОМБр "Чорних Запорожців" захищала Київ та Київщину після початку повномасштабного вторгнення Росії. На честь неї названо одну з центральних вулиць Броварів.

72-та бригада розміщується у місті Біла Церква Київської області. Вона створена в 2002 році на базі 72-ї гвардійської механізованої дивізії, що у свою чергу веде історію від 72-ї гвардійської мотострілецької дивізії.

З 2014 року бригада брала участь у війні на сході України у складі сил Антитерористичної операції. Підрозділи бригади влітку 2014 року вели важкі бої на російсько-українському кордоні, у Приазов'ї, а взимку 2016 – під Авдіївкою у промзоні.

Бригада носить почесну назву на честь Чорних запорожців – військового формування часів УНР.

Зараз воїни 72-ї ОМБр тримають східний фронт на Донеччині.