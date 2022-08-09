Головне за день. Вівторок, 9 серпня

Вибухи в Криму, обстріли Дніпропетровщини та Сумщини, турецькі БМП Kirpi в Україні, сенсаційна перемога українських шахісток. Яким запам’ятається 167-й день повномасштабної війни.

Сьогодні вдень в окупованому Криму, а конкретніше — в Новофедорівці, де розташований військовий аеродром, пролунали вибухи.

Спочатку очевидці повідомили про кілька вибухів у Сакському районі. Дим було видно як на суші, так і в морі.

Згодом російські окупанти заявили, що внаслідок вибухів на військовому аеродромі в Криму постраждали щонайменше п’ятеро людей.

За інформацією ЗМІ, чотирьом постраждалим надали амбулаторну допомогу та вже відправили додому. П'ятий постраждалий має непроникне поранення грудної клітки та перебуває в операційній в стані середньої тяжкості.

Ще пізніше голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов повідомив про одного загиблого, а також про те, що "ситуація локалізована та перебуває під контролем, загальної евакуації немає".

Міністерство оборони РФ стверджує, що аеродром ніхто не обстрілював, там "просто відбулася детонація боєприпасів".

Від лінії фронту в Херсонській та Миколаївській області до Новофедорівки у Криму - приблизно 200 км.

У Міністерстві оборони України не можуть встановити причини вибухів в районі військового аеродрому окупантів у Криму.

"Щодо пожежі на території аеродрому «Саки» в районі населеного пункту Новофедорівка у тимчасово окупованому росією Криму. Міноборони України не може встановити причину займання, однак вкотре нагадує про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях", - написала в фейсбуці заступниця очільника Міноборони Ганна Маляр.

Інакше кажучи, Міністерство оборони України попереджає: паління шкідливе для вашого здоров'я. Кого саме попереджає - зрозуміло.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що окупанти не припиняють обстріли та намагаються вести штурмові дії на Донбасі.

Для уточнення положення підрозділів Сил оборони противник вів повітряну розвідку БпЛА в районі сіл Гай, що на Чернігівщині та Шалигіне Сумської області.

На Бахмутському напрямку окупанти задіяли для вогневого ураження артилерію і танки. Ворог пішов на штурм у районі Спірного підрозділами потрапив під кинджальний вогонь наших воїнів та хаотично відступив.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18.30 9 серпня – у нашій новині.

Російські окупаційні війська обстріляли Запорізький район.

За словами виконувача обов'язків міського голови Запоріжжя Анатолія Куртєва, загарбники задіяли ствольну артилерію. Під обстріли потрапило декілька населених пунктів. Звуки вибухів було чутно в обласному центрі.

Російські окупаційні війська обстріляли Мирівську громаду у Нікопольському районі Дніпропетровської області.

"За попередньою інформацією, є двоє постраждалих: чоловік та жінка дістали осколкові поранення", - повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук. Він уточнив що по громаді було зроблено 40 пострілів з РСЗВ.

Сьогодні, 9 серпня, російські окупаційні війська обстріляли сім громад Сумської області. Від обстрілів постраждали двоє людей. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Не байрактарами єдиними: Збройні сили України отримали 50 турецьких бронетранспортерів ВМС Kirpi.

Зазначається, що це перша партія, невдовзі очікується постачання ще 150 таких бронетранспортерів.

Kirpi використовується для переміщення особового складу. Його броньований корпус захищає від уламків артилерійських та бронебійних снарядів. Kirpi оснащений GPS, камерою заднього виду та системою автоматичного гасіння пожежі.

БМП має п'ять амбразур та чотири куленепробивні вікна. Він розрахований на 12 бійців та двох членів екіпажу.

Наприкінці випуску - про новини спорту. Жіноча збірна України сенсаційно стала чемпіоном Всесвітньої шахової Олімпіади-2022.

Цікаво, що за два тури до завершення турніру жіноча збірна України посідала лише 5 місце.

Відзначимо, що це друге "золото" в історії жіночої команди України на шаховій Олімпіаді. Першу перемогу українки здобули у 2006 році.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!