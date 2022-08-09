Російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область, є постраждалі, - Лукашук

Ця інформація є попередньою.

Російські окупаційні війська обстріляли Мирівську громаду у Нікопольському районі Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

“За попередньою інформацією, є двоє постраждалих: чоловік та жінка дістали осколкові поранення”, - повідомив Лукашук.

Він уточнив що по громаді було зроблено 40 пострілів з РСЗВ.

Крім того, обстрілом пошкоджено газопровід. Точна інформація щодо руйнувань з‘ясовується.

Нагадаємо, російські окупаційні війська обстріляли Запорізький район. Загарбники задіяли ствольну артилерію, під обстріли потрапило декілька населених пунктів.