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Російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область, є постраждалі, - Лукашук

Ця інформація є попередньою.

Російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область, є постраждалі, - Лукашук
Фото: Дніпропетровська обласна рада

Російські окупаційні війська обстріляли Мирівську громаду у Нікопольському районі Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук. 

“За попередньою інформацією, є двоє постраждалих: чоловік та жінка дістали осколкові поранення”, - повідомив Лукашук.

 

Він уточнив що по громаді було зроблено 40 пострілів з РСЗВ.  

Крім того, обстрілом пошкоджено газопровід. Точна інформація щодо руйнувань з‘ясовується. 

Нагадаємо, російські окупаційні війська обстріляли Запорізький район. Загарбники задіяли ствольну артилерію, під обстріли потрапило декілька населених пунктів.

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