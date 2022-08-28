На Київщині проводять кампанію по вакцинації домашніх тварин проти сказу

Діагностування сказу при житті не розроблено, остаточний діагноз ставлять за допомогою вірусологічних досліджень лише після загибелі тварини.

Мешканців Київської області закликають провести вакцинацію домашніх тварин проти сказу.

Про це повідомляє пресслужба Київської ОВА.

Державні лікарні ветеринарної медицини в Київській області проводять вакцинацію тварин проти сказу вакциною “Rabistarrеd”. Вакцинація є безкоштовною для власників тварин.

У разі відмови від вакцинації тварин їх власники несуть адміністративну відповідальність, штраф складає від 51 до 170 гривень.

Вакцинувати домашнього улюбленця можна в державних лікарнях ветеринарної медицини Київської області за наступними адресами:

Білоцерківська міська державна лікарня ветеринарної медицини – м. Біла Церква, вул. Товарна, 27, (04563) 6-10-23

Баришівська районна державна лікарня ветеринарної медицини – смт Баришівка, вул. Софіївська, 32, (04576) 5-18-85

Богуславська районна державна лікарня ветеринарної медицини – м. Богуслав, вул. Стадіонна, 12, (04561) 5-14-96

Бориспільська районна державна лікарня ветеринарної медицини – м. Бориспіль, вул. Польова, 26, (04595) 6-64-49

Бородянська районна державна лікарня ветеринарної медицини – смт Бородянка, вул. Семашко, 149, (04577) 5-33-23

Броварська районна державна лікарня ветеринарної медицини – м. Бровари, вул. Металургів, 21, (04594) 6-58-60, (04594) 5-02-05

м. Славутич, Московський квартал, 2.

Васильківська районна державна лікарня ветеринарної медицини – с. Червоне, вул. Васильківська, 2 г, (04571) 2-47-81

Вишгородська районна державна лікарня ветеринарної медицини – смт Димер, вул. Революції, 49, (04596) 3-15-61

Володарська районна державна лікарня ветеринарної медицини – смт Володарка, вул. Зарічна, 82, (04569) 5-01-35

Згурівська районна державна лікарня ветеринарної медицини – смт Згурівка, вул. Аеродромна, 6, (04429) 8-09-24, (04429) 8-09-22

Іванківська районна державна лікарня ветеринарної медицини – смт Іванків, вул. Київська, 8, (04591) 5-13-93

Кагарлицька районна державна лікарня ветеринарної медицини – м. Кагарлик, вул. Каштанова, 58, (04573) 5-13-49

Києво-Святошинська районна державна лікарня ветеринарної медицини – м. Вишневе, вул. Балукова, 28, (04598) 5-26-16

Макарівська районна державна лікарня ветеринарної медицини – смт Макарів, вул. Дмитрія Ростовського, 152, (04578) 5-14-02

Миронівська районна державна лікарня ветеринарної медицини – м. Миронівка, вул. Елеваторна, 1, (04574) 5-11-52

Обухівська районна державна лікарня ветеринарної медицини – м. Обухів, вул. Васильківська, 13, (04572) 5-69-52

Переяслав-Хмельницька районна державна лікарня ветеринарної медицини – м. Переяслав, вул. Ярмаркова, 51, (04567) 5-66-42

Рокитнянська районна державна лікарня ветеринарної медицини – смт Рокитне, вул. Колгоспна, 9, (04562) 5-22-78

Сквирська районна державна лікарня ветеринарної медицини – м. Сквира, вул. Липовецька, 82, (04568) 5-18-32

Ставищенська районна державна лікарня ветеринарної медицини – смт Ставище, вул. Сумська, 3, (04564) 5-18-84

Таращанська районна державна лікарня ветеринарної медицини – м. Тараща, вул. В. Великого, 55/79, (04566) 5-29-56

Тетіївська районна державна лікарня ветеринарної медицини – м. Тетіїв, вул. Академіка Байраківського, 87, (04560) 6-18-68

Фастівська районна державна лікарня ветеринарної медицини – м. Фастів, вул. Житомирська, б/н, (04565) 5-52-36

Яготинська районна державна лікарня ветеринарної медицини – м. Яготин, вул. Героїв Танкістів, 14, (04575) 5-46-58

В Київській ОВА зазначили, що в 2022 році на Київщині від сказу загинуло 38 тварин. Понад 47% випадків припадає на безпритульних та диких тварин. У більшості домашніх тварин захворювання виникало після контакту з дикими, бродячими або невакцинованими від сказу тваринами.

Нагадаємо, у Печерському районі Києва було зареєстровано випадок сказу у безпритульного кота.