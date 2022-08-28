На Київщині проводять кампанію по вакцинації домашніх тварин проти сказу

Мешканців Київської області закликають провести вакцинацію домашніх тварин проти сказу.
Про це повідомляє пресслужба Київської ОВА.
Державні лікарні ветеринарної медицини в Київській області проводять вакцинацію тварин проти сказу вакциною “Rabistarrеd”. Вакцинація є безкоштовною для власників тварин.
У разі відмови від вакцинації тварин їх власники несуть адміністративну відповідальність, штраф складає від 51 до 170 гривень.
Вакцинувати домашнього улюбленця можна в державних лікарнях ветеринарної медицини Київської області за наступними адресами:
- Білоцерківська міська державна лікарня ветеринарної медицини – м. Біла Церква, вул. Товарна, 27, (04563) 6-10-23
- Баришівська районна державна лікарня ветеринарної медицини – смт Баришівка, вул. Софіївська, 32, (04576) 5-18-85
- Богуславська районна державна лікарня ветеринарної медицини – м. Богуслав, вул. Стадіонна, 12, (04561) 5-14-96
- Бориспільська районна державна лікарня ветеринарної медицини – м. Бориспіль, вул. Польова, 26, (04595) 6-64-49
- Бородянська районна державна лікарня ветеринарної медицини – смт Бородянка, вул. Семашко, 149, (04577) 5-33-23
- Броварська районна державна лікарня ветеринарної медицини – м. Бровари, вул. Металургів, 21, (04594) 6-58-60, (04594) 5-02-05
- м. Славутич, Московський квартал, 2.
- Васильківська районна державна лікарня ветеринарної медицини – с. Червоне, вул. Васильківська, 2 г, (04571) 2-47-81
- Вишгородська районна державна лікарня ветеринарної медицини – смт Димер, вул. Революції, 49, (04596) 3-15-61
- Володарська районна державна лікарня ветеринарної медицини – смт Володарка, вул. Зарічна, 82, (04569) 5-01-35
- Згурівська районна державна лікарня ветеринарної медицини – смт Згурівка, вул. Аеродромна, 6, (04429) 8-09-24, (04429) 8-09-22
- Іванківська районна державна лікарня ветеринарної медицини – смт Іванків, вул. Київська, 8, (04591) 5-13-93
- Кагарлицька районна державна лікарня ветеринарної медицини – м. Кагарлик, вул. Каштанова, 58, (04573) 5-13-49
- Києво-Святошинська районна державна лікарня ветеринарної медицини – м. Вишневе, вул. Балукова, 28, (04598) 5-26-16
- Макарівська районна державна лікарня ветеринарної медицини – смт Макарів, вул. Дмитрія Ростовського, 152, (04578) 5-14-02
- Миронівська районна державна лікарня ветеринарної медицини – м. Миронівка, вул. Елеваторна, 1, (04574) 5-11-52
- Обухівська районна державна лікарня ветеринарної медицини – м. Обухів, вул. Васильківська, 13, (04572) 5-69-52
- Переяслав-Хмельницька районна державна лікарня ветеринарної медицини – м. Переяслав, вул. Ярмаркова, 51, (04567) 5-66-42
- Рокитнянська районна державна лікарня ветеринарної медицини – смт Рокитне, вул. Колгоспна, 9, (04562) 5-22-78
- Сквирська районна державна лікарня ветеринарної медицини – м. Сквира, вул. Липовецька, 82, (04568) 5-18-32
- Ставищенська районна державна лікарня ветеринарної медицини – смт Ставище, вул. Сумська, 3, (04564) 5-18-84
- Таращанська районна державна лікарня ветеринарної медицини – м. Тараща, вул. В. Великого, 55/79, (04566) 5-29-56
- Тетіївська районна державна лікарня ветеринарної медицини – м. Тетіїв, вул. Академіка Байраківського, 87, (04560) 6-18-68
- Фастівська районна державна лікарня ветеринарної медицини – м. Фастів, вул. Житомирська, б/н, (04565) 5-52-36
- Яготинська районна державна лікарня ветеринарної медицини – м. Яготин, вул. Героїв Танкістів, 14, (04575) 5-46-58
В Київській ОВА зазначили, що в 2022 році на Київщині від сказу загинуло 38 тварин. Понад 47% випадків припадає на безпритульних та диких тварин. У більшості домашніх тварин захворювання виникало після контакту з дикими, бродячими або невакцинованими від сказу тваринами.
Нагадаємо, у Печерському районі Києва було зареєстровано випадок сказу у безпритульного кота.