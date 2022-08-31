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Понад 2,5 тисячі поранених та постраждалих внаслідок ворожих обстрілів пролікували в Миколаєві за пів року

Чверть із них - цивільні жителі.

Понад 2,5 тисячі поранених та постраждалих внаслідок ворожих обстрілів пролікували в Миколаєві за пів року
Фото: EPA/UPG

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Миколаєві пролікували понад 2,5 тисячі поранених та постраждалих внаслідок ворожих обстрілів. 

Про це повідомили в пресслужбі Миколаївської міської ради.

Чверть із потерпілих (а це 580 осіб) - цивільні жителі міста. На жаль, 55 із них не вдалося врятувати. Люди потрапили у стаціонарні відділення у важкому стані - поранення були не сумісні з життям.

Також пошкоджень зазнали майже всі заклади охорони здоров’я обласного центру. Найбільше - стаціонарні відділення.

За словами начальниці міського управління охорони здоров’я Ірини Шамрай, останнє влучання було в лікарню швидкої медичної допомоги. 

"На жаль, розбомблений новий травмпункт, який був кращим в Україні. Ми були вимушені приймати пацієнтів у пристосованих приміщеннях. Втім, всі заклади працюють. На період відновлення ЛШМД всі функції взяли на себе інші міські стаціонари. Розподілили таким чином, щоби максимально зручно було пацієнтам. Відпрацювали десять днів, доки лікарня швидкої усувала наслідки масованого ворожого ракетного обстрілу", - розповіла Шамрай.

Вона додала, що на період дії воєнного стану надання медичної допомоги в Миколаєві переорієнтували, зважаючи на кількість поранених і постраждалих від обстрілів.

Лікарні міста забезпечені всіма необхідними медикаментами та медичними засобами. Також вони отримують чимало гуманітарної допомоги і допомоги від волонтерів.

Нагадаємо, вчора міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що в місті не вистачає донорської крові всіх груп та резус-факторів. Він закликав здавати кров.

29 серпня росіяни здійснили масований обстріл Миколаєва 16 ракетами C-300.

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