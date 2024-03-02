США підозрюють, що за ними знову шпигували з кулі-розвідника

У США занепокоєння федеральних служб викликало повідомлення від рибалок з Аляски про знахідку об'єкта, який нагадує розвідувальну кулю. Є підозра, що її використовували для спроби стеження за територієї країни з повітря.
Як повідомляє CNN, рибалки надіслали поліції фото знайденої кулі. Правоохоронці дали їм вказівку взяти об'єкт на борт. Тепер агенти ФБР чекають на прибуття судна в порт, щоб забрати кулю до лабораторії у Вірджинії. Спеціалісти там зможуть дати відповідь на питання, чи справді це був ворожий розвідувальний апарат.
- Це вже другий випадок цього року, коли безпековим службам доводиться мати справу із підозрілими кулями в повітряному просторі США. Минулого разу об'єкт збили над західними штатами, виявилося, що він не становив загрози.
- Проте рік тому збита куля виявилася розвідувальним засобом, який Китай використовува для отримання інформації про американські військові об'єкти.