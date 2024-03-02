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США підозрюють, що за ними знову шпигували з кулі-розвідника

Рибалки з Аляски повідомили про невідомий об'єкт у поліцію і тепер везуть його на експертизу.

США підозрюють, що за ними знову шпигували з кулі-розвідника
Фото: CNN

У США занепокоєння федеральних служб викликало повідомлення від рибалок з Аляски про знахідку об'єкта, який нагадує розвідувальну кулю. Є підозра, що її використовували для спроби стеження за територієї країни з повітря. 

Як повідомляє CNN, рибалки надіслали поліції фото знайденої кулі. Правоохоронці дали їм вказівку взяти об'єкт на борт. Тепер агенти ФБР чекають на прибуття судна в порт, щоб забрати кулю до лабораторії у Вірджинії. Спеціалісти там зможуть дати відповідь на питання, чи справді це був ворожий розвідувальний апарат.

  • Це вже другий випадок цього року, коли безпековим службам доводиться мати справу із підозрілими кулями в повітряному просторі США. Минулого разу об'єкт збили над західними штатами, виявилося, що він не становив загрози. 
  • Проте рік тому збита куля виявилася розвідувальним засобом, який Китай використовува для отримання інформації про американські військові об'єкти.  
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