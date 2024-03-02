США підозрюють, що за ними знову шпигували з кулі-розвідника

Рибалки з Аляски повідомили про невідомий об'єкт у поліцію і тепер везуть його на експертизу.

У США занепокоєння федеральних служб викликало повідомлення від рибалок з Аляски про знахідку об'єкта, який нагадує розвідувальну кулю. Є підозра, що її використовували для спроби стеження за територієї країни з повітря.

Як повідомляє CNN, рибалки надіслали поліції фото знайденої кулі. Правоохоронці дали їм вказівку взяти об'єкт на борт. Тепер агенти ФБР чекають на прибуття судна в порт, щоб забрати кулю до лабораторії у Вірджинії. Спеціалісти там зможуть дати відповідь на питання, чи справді це був ворожий розвідувальний апарат.