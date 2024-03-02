Казахстан запровадив єдиний часовий пояс по всій країні

Уніфікація часового поясу відбулася у Казахстані: починаючи з 1 березня на всій території країни запроваджено єдиний час.

Як пояснює Independent, раніше країна послуговувалася двома часовими поясами, які відрізняються від Грінвіча на 5 та 6 годин відповідно. Відтепер увесь Казахстан юридично перебуватиме у п'ятому поясі: час випереджає київський на три години.

Попри те, що фактично більша частина Казахстану перебувала у поясі GMT+6, місцеві вчені стверджували, що він не відповідає реальному сонячному денному циклу. Саме цим влада аргументувала свій вибір єдиного часу. Тому практично в усіх містах, крім декількох на заході країни, в ніч на 1 березня довелося переводити годинники назад.