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Казахстан запровадив єдиний часовий пояс по всій країні

На більшості території довелося переводити годинники.

Казахстан запровадив єдиний часовий пояс по всій країні
Фото: uainfo.org

Уніфікація часового поясу відбулася у Казахстані: починаючи з 1 березня на всій території країни запроваджено єдиний час.

Як пояснює Independent, раніше країна послуговувалася двома часовими поясами, які відрізняються від Грінвіча на 5 та 6 годин відповідно. Відтепер увесь Казахстан юридично перебуватиме у п'ятому поясі: час випереджає київський на три години. 

Попри те, що фактично більша частина Казахстану перебувала у поясі GMT+6, місцеві вчені стверджували, що він не відповідає реальному сонячному денному циклу. Саме цим влада аргументувала свій вибір єдиного часу. Тому практично в усіх містах, крім декількох на заході країни, в ніч на 1 березня довелося переводити годинники назад. 

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