Повернення Володимира Кличка на ринг зіпсував Майк Тайсон

Спортивна редакція DailyMail стверджує, що Володимир Кличко серйозно розмірковував над відновленням професійної боксерської кар'єри. 48-річний українець прагнув позмагатися за титул чемпіона світу за версією IBF проти британця Даніеля Дюбуа, якого свого часу нокаутував Олександр Усик.

Сторони обговорювали проведення поєдинку 22 лютого 2025 року у Саудівській Аравії. В разі перемоги Кличко став би найстаршим в історії володарем поясу у найважчому дивізіоні.

Проте на заваді поверненню українця став інший легендарний боксер - Майк Тайсон. А точніше, той перформанс, на який Майк спромігся у бою з Джейком Полом: за вісім раундів Тайсон викинув лише 18 прицільних ударів.

Така жахлива статистика показала саудівським промоутерам, які зараз заправляють у світі боксу, що відновлення кар'єри успішних у минулому, але нині вже застарих для профі-рингу бійців не є вдалою ідеєю. І попри те, що Володимир Кличко молодший від Тайсона на 10 років і має набагато кращу фізичну форму, зацікавленість у його двобої з Дюбуа зникла.